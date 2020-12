LA STRUTTURA È IN ACCIAIO PANNELLI IN FIBRA DI CEMENTO E RIVESTIMENTO IGNIFUGO

LA RIPARTENZA

FERMO Il taglio del nastro nel terzo ingresso, la benedizione del vescovo, i ragazzi che sbirciano dalle finestre, le targhe scoperte davanti alle due entrate, vicinissime. Su una c'è scritto Betti, sull'altra Fracassetti. Il giorno tanto atteso è arrivato ieri. Quando, per le due scuole medie, è suonata la prima campanella nel nuovo polo di via Salvo D'Acquisto. Tanta politica all'inaugurazione e due (Piero Farabollini e, l'attuale, Giovanni Legnini) dei quattro commissari straordinari alla Ricostruzione che hanno seguito l'iter.

La rinascita

Perché le nuove scuole arrivano da lì, dal dopo-terremoto. Tra le prime a essere state finanziate, con l'ordinanza 14 del 2017, e pronte in poco meno di quattro anni. Per Legnini, un risultato da prendere a modello specie in un periodo delicato come questo del Covid. «La bellezza, l'efficienza e la modernità di questo istituto devono essere ragione di stimolo fortissimo nel percorso di ricostruzione. Non possiamo permetterci di attendere altri anni», ha detto dopo il trasferimento nell'aula magna. «Non dobbiamo solo restituire ciò che un evento calamitoso ha sottratto, ma fare in modo che ciò che restituiamo sia realizzato con tecniche migliori delle precedenti», ha aggiunto, sottolineando come l'avvicendamento di «quattro commissari sia l'espressione della lentezza del processo ricostruttivo». Occhi lucidi per le due presidi. Quella della Betti che, dopo la parentesi a Monte Urano è tornata alla guida dell'Isc fermano, ha parlato della scuola come di «una casa».

La casa

«È l'uomo che orna la casa e noi cercheremo di ornarla nel migliore dei modi, con le nostre attività e la nostra voglia di fare e di condurre i ragazzi verso traguardi importanti», le parole di Anna Maria Isidori. «Aprire una scuola ha proseguito ha un significato profondo. La scuola incarna valori alti, è fiducia nel futuro, desiderio di progresso e momento di riconciliazione. Oggi i ragazzi hanno un luogo che renderanno significativo, perché la scuola è una casa, dove vivremo dandole valore». Fresca di trasferimento, la preside della Fracassetti, che ha preso servizio a settembre. Ha promesso «condivisione, senso di responsabilità e grande collaborazione», Alessandra Goffi. Quando il Covid lo permetterà ha spiegato le due scuole lavoreranno il più possibile insieme. «Stamattina (ieri, ndr), ho girato per le classi ha aggiunto la dirigente e ho detto agli studenti che quello che ci viene concesso è un dono per realizzare il loro futuro. Attraverso questa scuola c'è la promozione e la realizzazione della città di Fermo e dei suoi valori».

I costi

In totale, il nuovo polo è costato circa nove milioni, tra fondi della ricostruzione e soldi del Comune per il cambio della viabilità. I plessi si estendono su circa cinquemila metri quadrati di superficie. Tutte le aule hanno l'aria condizionata, connessione a internet e sono predisposte per le lavagne interattive. L'illuminazione è a soffitto, il riscaldamento a pavimento. La struttura è di acciaio, pannelli in fibra di cemento e rivestimento ignifugo. Più di cinquecento gli studenti che da ieri fanno lezione nei nuovi spazi antisismici. «È una scuola fatta da persone che hanno dato il cuore in questo progetto», le parole del sindaco Paolo Calcinaro, che ha ringraziato «il mondo della scuola che dal 2016 ha molto sofferto, dimostrando compostezza in questo percorso».

Il galeone

«In questi anni ha aggiunto la scolastica è stata un galeone, che ha tenuto, in mezzo a un fortunale. Perciò, questa non è una semplice inaugurazione di un'opera, ma il termine di un percorso». Ha sottolineato la «funzione essenziale della scuola nel formare la generazione del futuro, avendo come base il denominatore di cultura e legalità», la prefetta Vincenza Filippi. «Quest'anno ha spiegato la scuola è stata fortemente penalizzata. I ragazzi hanno avuto un vulnus perché la mancanza di scuola rende ancora più accentuate le disuguaglianze». «Quello che si inaugura oggi la chiosa è il percorso di una pubblica amministrazione che non sempre deve essere vista come burocrazia che rallenta».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA