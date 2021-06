LA STRATEGIA

FERMO Controlli interforze sulla costa disposti dal questore e svolti da polizia, carabinieri, finanza e polizie locali. Quasi 300 le persone identificate e poco più di 150 i veicoli controllati: nei confronti di 4 conducenti multe per il mancato utilizzo delle cinture e per l'uso del cellulare. Oltre 30 le attività di ristorazione verificate senza riscontrare violazioni.

I litigi

Numerosi, invece, gli interventi della Volante per liti. Da ieri, con la zona bianca, anche le forze di polizia possono indirizzare, dopo un anno e mezzo, la massima attenzione alla prevenzione e repressione dei reati, senza trascurare il controllo delle norme legate al Covid. Tra le attività più recenti, la collaborazione ieri mattina con la polizia locale di Fermo per la messa in sicurezza di un fabbricato in via de Gasperi, luogo di bivacco di stranieri irregolari e di deposito di oggetti provenienti da furti, nel corso della quale è stato rintracciato un nordafricano irregolare che, accompagnato in Questura, è stato colpito dal provvedimento di allontanamento. Recuperati diversi oggetti di provenienza furtiva e dei quali si sta cercando di risalire ai proprietari; tra questi alcune bici, come già avvenuto per le due sequestrate venerdì scorso a Porto San Giorgio. Una delle due bici, grazie alle immagini pubblicate sugli organi di stampa, è tornata al proprietario mentre quella di maggior valore, marca Moma, è ancora in Questura. Tra i controlli, quello nei confronti di due giovani identificati dalla Volante sul litorale elpidiense.

Il martelletto

In considerazione dei precedenti, gli agenti hanno effettuato un'ispezione personale a seguito della quale è stato rinvenuto nella tasca di uno dei due un martelletto frangivetro (del tipo presente su alcuni mezzi pubblici). Lo strumento è stato sequestrato e il possessore segnalato. Con la zona bianca inizia anche un periodo di manifestazioni e di riconquistata spensieratezza sulle quali le forze dell'ordine vigileranno per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di ogni illecito.

Franco Limido

