La strategia

Monte Urano

sempre più green

Fra i centri in prima fila nei controlli c'è anche Monte Urano con il paese che verrà che sarà sempre più green. E sempre più sorvegliato dalle telecamere. Tra i progetti nell'agenda politica del 2020 di Moira Canigola, sindaca del centro calzaturiero, c'è infatti la riqualificazione del parco fluviale Langer. Inoltre, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, è stata avviata la collaborazione con l'associazione Marche a Rifiuti Zero con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione, in particolare quella giovanile, sui temi ambientali. Ricordiamo anche che il Comune ha aderito alla campagna nazionale Plastic free challenge, con l'impegno di ridurre l'utilizzo della plastica. Altra azione green è l'installazione di due colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Una sarà posizionata ai parcheggi di via Sibillini e l'altra in via Urbino. «n realtà stiamo aspettando che l'impresa che si è aggiudicata la gara esegua i lavori», aveva precisato Moira Canigola. Nel mirino dell'amministrazione c'è anche il Green Festival, non ancora scadenzato. Scelte dettate dalla necessità di fare maggiore attenzione ai problemi dell'ambiente che dovrebbero guidare le linee guida delle amministrazioni. Ma non sempre questo avviene.

