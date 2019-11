La Steat fa valere la prelazione ma è bufera sui bilanci in rosso

L'ACQUISTO

FERMO Tutti contro la Steat. Facendo valere il diritto di prelazione, domani la società del trasporto pubblico locale diventerà ufficialmente proprietaria dell'area dell'ex stazione di Santa Lucia. Mentre si aspetta di capire che piega prenderanno le cose, si fanno le pulci al bilancio. «L'azienda riceve circa 1,8 milioni di euro da contributi regionali che si sommano ai ricavi. La gestione, al netto di tali contributi pubblici, presenterebbe una perdita di 1,7 milioni di euro. Inoltre, i debiti sono di 7.750mila euro e rappresentano il 93% dei ricavi», tuona l'ex sindaco Saturnino Di Ruscio.

Entrate e uscite

Gli fa eco Mauro Cardinali. L'imprenditore a cui domani la Steat strapperà l'area della discordia si è affidato a due commercialisti e ha fatto analizzare entrate e uscite della società. «Sette milioni di debito: gli organi preposti al controllo come fanno a sopportarlo? Serve una riflessione. C'è da capire con quale logica viene tollerata una discarica a cielo aperto, circondata da scuole». Assicura di non avercela con nessuno in particolare, Cardinali, ma dopo settimane di silenzio, è un fiume in piena. «Come si può permettere che una società totalmente pubblica, che è preposta al trasporto pubblico locale, che prende 1,8 milioni all'anno di contributi dalla Regione e che è indebitata al massimo, continui a spendere?», si interroga l'imprenditore. In questi giorni parecchio movimentati le illazioni si sprecano. Ipotesi smentite ancor prima di essere pronunciate.

Dubbi e allarmismi

L'inquinamento e il traffico, i pullman e gli studenti. La città che vuole crescere e che vuole il deposito fuori dal centro. Un vespaio come non si vedeva da tempo. E la politica ci va a nozze. Quasi per caso, Santa Lucia (e la Steat) sono diventate il terreno su cui comincia a farsi le ossa la campagna elettorale. I partiti, tutti, da settimane ci sguazzano. La Lega vuole vederci chiaro e interroga la Regione. In città, stesso discorso. Ci hanno messo bocca tutti. Per il futuro di Fermo e dei fermani, dicono. Facile pensare che non sia solo per quello. La domanda però resta. Può una società pubblica evidentemente indebitata andare a indebitarsi ancor più per comprare un'area di cui tanti pensano avrebbe potuto fare a meno? Sì, per Fabiano Alessandrini che, prima di decidere di far valere la prelazione e di convincere Cda e soci a dare il disco verde, assicura di aver fatto bene i conti. «Il bilancio dice bisogna saperlo leggere. L'indebitamento, se lo leggi da solo, ha un significato. Se lo leggi nel complesso, ne ha un altro. Quello della Steat va confrontato con quello di altre aziende dello stesso settore. Un settore particolare, soggetto parzialmente al mercato». Il presidente della Steat mantiene la linea e conferma i «dieci anni di bilancio in attivo». «L'indebitamento spiega è una questione conseguente all'investimento».

Di Ruscio

Se, malauguratamente, Steat perderà la gara, nel capitolato è già previsto che il vincitore debba riassorbire i beni a prezzi iscritti a bilancio», aggiunge replicando a Di Ruscio che aveva paventato rischi per la collettività in caso di chiusura. C'è poi il discorso del milione e otto che la Regione versa ogni anno alla società. «L'azienda fa sapere Alessandrini non vive del contributo regionale. Quello che eroga la Regione è un corrispettivo per i servizi che l'azienda svolge. Come tutte le aziende che svolgono un servizio pubblico, avendo partecipato a una gara». Come a dire, niente di strano e, soprattutto, nessun favoritismo.

Il nuovo corso

Comincia, quindi, domani il nuovo corso dell'ex stazione di Santa Lucia. Quanto aspetterà la Steat prima di spostare il deposito (unica questione su cui sono tutti d'accordo) non si sa. C'è di mezzo il discorso delle varianti. Quella in via Salvo D'Acquisto e quella della nuova sede, una volta decisa. Di un'eventuale futura vendita e di quello che gli eventuali compratori vorranno farci. Dell'ingresso, forse a breve, di uno o più privati per partecipare alla gara dell'anno prossimo per il trasporto pubblico. E c'è da vedere che farà il Comune. Capire se deciderà di tener fede all'impegno preso e di investire tra 150 e 200mila euro per comprare una quota dalla Steat, e quindi una parte dell'area, o se tornerà sui suoi passi, tirandosene fuori. Come ha provato a fare fin dall'inizio.

