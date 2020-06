LA STAGIONE

FERMO Si spostano in comitive. Carovane su due ruote che sfilano a bordo strada. Pedalata dopo pedalata, si inerpicano sui crinali. Girano per i centri storici. Battono strade di campagna e sentieri a bordo fiume. Scattano foto, mangiano nei ristoranti, dormono negli alberghi, comprano souvenir. Sono i turisti in bicicletta, realtà in crescita nel dopo-Covid. In questi giorni, un gruppo è in giro per il Fermano.

Quattro giorni alla scoperta della nostra provincia e di quella maceratese. Sono 28, di tutte le età. Arrivano da Toscana, Lazio, Lombardia, Trentino, Veneto, Valle d'Aosta, Umbria, Piemonte e Friuli. Non sono atleti, ma appassionati delle due ruote, curiosi di visitare questo pezzo d'Italia. «Siamo sicuri di avere un territorio stupendo, ma sappiamo comunicarlo poco e male. Abbiamo un estremo bisogno di farci conoscere e di lavorare insieme per pensare a un Adriatico gustabile in bici», le parole dell'assessore allo Sport Alberto Scarfini nell'accogliere la carovana che alloggia al Royal. Una scelta non casuale quella dell'hotel di Casabianca, che da circa un anno ha aperto al cicloturismo, con servizi bikeroom e ciclofficina dedicati ai vacanzieri in sella. Il gruppo è arrivato al seguito della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta. «Ragionare su un turismo sostenibile è fondamentale ha spiegato la vicepresidente Giulietta Pagliaccio , altrimenti si rischia di concentrare l'attività turistica soltanto in pochi mesi dell'anno. Ma non bisogna pensare solo alle infrastrutture ciclabili: c'è bisogno di entrare nei paesi e di servizi per chi va in bici». Quella delle piste ciclabili resta, però, una questione spinosa. Il Fermano è parecchio indietro. La costa è messa meglio. Le strade dell'entroterra sono ancora pericolose. E, infatti, per pedalare sicuri, in assenza di piste attrezzate, ripiegano su quelle di campagna. «Sono la nostra fortuna, perché nelle Marche ne abbiamo tante, ormai abbandonate dal traffico pesante. Sono quelle le strade ciclabili per eccellenza, dove si possono disegnare itinerari al di fuori del traffico», spiega Mauro Fumagalli, fondatore di Marche Bike Life, l'agenzia di cicloturismo che organizza pacchetti turistici per far conoscere la regione, come il tour in corso in questi giorni, che mette insieme sport, natura, cultura ed enogastronomia. Torre di Palme, Moresco, Monterubbiano, il centro di Fermo con visita ai musei, la basilica di Santa Croce al Chienti e quelle di San Claudio e Santa Maria Pié di Chienti, nel Maceratese, il porto di Civitanova e Civitanova Alta, le tappe della carovana che ripartirà domani.

Nei mesi scorsi, la Regione aveva accelerato sul tema delle piste ciclabile, disegnando un territorio a misura di bici. Se e quando i progetti si materializzeranno, è difficile dirlo. Resta il fatto che la sicurezza dei ciclisti in strada si conferma una criticità mai risolta. «Andare in bici per strada è pericoloso ribadisce Fumagalli , perché manca il rispetto del ciclista come utilizzatore di un bene comune, la strada, che è di tutti».

Francesca Pasquali

