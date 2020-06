LA STAGIONE

FERMO Per tornare in pista ci sarà da aspettare ancora un altro mese. La notizia è arrivata come una doccia gelata e ha colto di sorpresa i locali della notte, che già pregustavano il ritorno degli amanti del ballo. Niente da fare, invece. La riapertura delle discoteche, prevista per dopodomani, slitta al 14 luglio. Stessa sorte per gli chalet, che possono stare aperti, ma senza la parte relativa alla danza. Nel Fermano, le attività abilitate al ballo estivo si contano sulle dita di una mano. Proprio per questo accusano sono state penalizzate. L'unico spiraglio può aprirlo la Regione. Il decreto dell'altro ieri non esclude riaperture anticipate sulla scia dell'andamento dei contagi.

L'auspicio

«Vista la situazione delle ultime settimane, mi auguro che abbiano il buon senso di farci aprire prima, ovviamente con le dovute precauzioni. Già la stagione si preannuncia difficile, andare avanti così diventa impossibile e tanti posti di lavoro rischiano di andare persi». A parlare è Marco Amadio dello chalet Mojito di Porto Sant'Elpidio. In qualità di rappresentante del Silb (Sindacato italiano locali da ballo) ha scritto al governatore Luca Ceriscioli. «Finora ha dimostrato buon senso spiega , spero faccia altrettanto con noi che siamo autorizzati all'intrattenimento, ma che dobbiamo stare a guardare i clienti ammucchiati davanti ai locali che mettono musica senza alcuna regolamentazione». Diatriba storica e mai risolta, questa, che la mannaia del decreto ha livellato, rovinando anche i piani degli chalet. Niente serate a tema e balli vari per le prossime quattro settimane neppure per loro. «Non abbiamo parole. Per l'estate racconta Lorenzo Cognigni di Bagni Pazzi, sempre a Porto Sant'Elpidio avevamo un calendario di sessanta eventi. Eravamo entusiasti di ripartire, invece niente e il fatturato è sceso del settanta per cento. Speriamo che la situazione si sblocchi. Chi decide deve capire che così le attività muoiono. Un altro mese e finiremo del tutto in ginocchio».

Il circuito

La crisi dei locali contagia anche il circuito che gli gravita attorno. Fatto di gruppi musicali, service e maestranze varie, stoppati fino a metà luglio. Ma gli chalet, bene o male, cadranno in piedi. Tra spiaggia, cene e aperitivi, la stagione la porteranno a casa. Orfani delle serate, hanno virato sulla cucina. «È inutile girarci intorno: economicamente, questo rinvio è un male, ma eticamente capiamo che la situazione è difficile per tutti. Non siamo una discoteca, ma facevamo molta musica live. Finché non avremo comunicazioni ufficiali, non ripartiremo. Perciò, abbiamo deciso di non ci fossilizzarci sulle serate e di allargare lo chalet, in modo che gli ospiti possano stare ben distanziati», fanno sapere dal Calypso di Porto San Giorgio, che durante l'estate, catalizza una buona fetta della movida locale. E che adesso fa di necessità virtù.

La scelta

Più tavoli, ingressi contati e niente ordinazioni al bancone. Queste le misure prese per rispettare i vincoli per i locali. Ma non ditegli di mettersi a fare i controllori. «Già con le nuove regole è tutto più difficile spiegano , non possiamo fare anche i carabinieri. Primo perché noi vendiamo divertimento e secondo perché non è il nostro compito».

