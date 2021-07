LA STAGIONE

FERMO Non solo mare, ma anche centro storico: i turisti stanno dimostrando di apprezzare il cuore della città. Tra il mercatino del giovedì e le bellezze cittadine, il salotto cittadino sta crescendo molto nell'interesse dei visitatori. E chi arriva a Fermo può contare, da poco meno di un mese, anche su un accesso completamente meccanizzato che collega i parcheggi allo stesso centro storico. «Tutto quanto fatto finora dà un segno di modernità alla città» commenta il sindaco Paolo Calcinaro, che racconta pure un episodio capitato qualche giorno fa. Era con due turisti romani, ai quali stava dando informazioni, e questi gli hanno raccontato di notare una città diversa rispetto a quella che avevano incontrato qualche anno prima durante una precedente visita.

La tecnologia

«Quando parlo di modernità mi riferisco proprio a questo commenta : la tecnologia permette un accesso più semplice, con le bellezze storico-artistiche cittadine che rimangono al centro dell'interesse di chi arriva». L'intervento cui fa riferimento il sindaco è proprio l'accesso semplificato al centro, recentemente completato con il blocco C dell'Orzolo. Per arrivare al salotto cittadino, si lascia la macchina, si va al Terminal Dondero, si prende un ascensore, e poi, dopo pochi passi, la risalita con le scale mobili e infine i due nuovi ascensori che arrivano fino a piazzale Carducci, da cui si possono poi prendere altri due ascensori che arrivano in piazzale Azzolino. Risalite a parte, Calcinaro va oltre e parla pure per il prossimo futuro. «Ovviamente andiamo avanti in questa direzione - dice sono tre le linee d'intervento che stiamo attuando per rendere sempre più attrattivo e migliore il centro: la Casina delle Rose, l'ex collegio Fontevecchia, il nuovo mercato coperto». Per quanto riguarda l'ex hotel che tanto era conosciuto e apprezzato negli anni 60, da poco si sono concluse le operazioni di gara per assegnare la progettazione per la riqualificazione dell'edificio. Se da un lato è presto per conoscere nei dettagli come diventerà l'ex hotel, dall'altro tutti sanno che l'amministrazione ha deciso di realizzarci uno studentato che ospiti gli studenti in periodo universitario, e durante l'estate, invece, accolga i turisti, che intanto nel cortile possono apprezzare il cinema all'aperto. Rimanendo al Girfalco e pensando al futuro ristorante nell'ex casa del custode, i servizi sono completi. «Stiamo poi andando avanti con l'ex collegio Fontevecchia» rimarca Calcinaro.

Il terzo stralcio

Si procede con il terzo stralcio di lavori che stanno convertendo l'edificio in futuro museo archeologico, collegato con le cisterne romane. Fin qui l'accoglienza turistico-culturale, che potrà anche contare sul nuovo mercato coperto, che si sta avviando a riqualificazione. «Si lavora per ampliare la vitalità del quotidiano prosegue il primo cittadino e qui vorrei ricordare le idee migliorative: dalla casa del welfare al nuovo centro di ricerca». Infine l'annuncio dell'impegno per incrementare la ricettività. Si sta procedendo alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, spiega Calcinaro, «rivolto a chi vuole partire ed avviare strutture turistiche leggere, come gli agricamp, campeggi in zone costiere o collinari, o altre forme che abbiano un basso impatto ambientale. C'è una parte destinata anche a chi ha una zona edificabile ma ancora non ha avviato le pratica, che quindi si potrebbe trasformare in turistico-ricettivo».

Chiara Morini

