LA STAGIONE

FERMO «Mi sento un po' stupido ad andare in giro con la mascherina. Ormai non la porta quasi più nessuno». Nelle parole di un giovane incontrato sabato notte a Porto San Giorgio c'è il sunto di un'estate decollata in fretta. Scene già viste, quelle dell'altra sera, con il lungomare invaso da ragazzi e ragazzini. Tirano tardi negli chalet. Bevono un drink, poi un altro.

L'orario

Verso le 2, buona parte degli stabilimenti abbassa le serrande. Ma la notte è ancora lunga. Tanti giovani restano a baccagliare tra strada e spiaggia, altri virano sulle discoteche. Nel Fermano, la ripresa del ballo libero è partita in sordina. I locali temporeggiano. Ha rotto il ghiaccio il Le Gall: prima cena, poi in pista. «Abbiamo fatto una campagna promozionale concentrata sul territorio», spiega il titolare Daniele Maria Angelini. All'ingresso c'è la sicurezza. I cartelli dicono mascherina per entrare e distanza tra chi balla. I ragazzi si scatenano. Gli chalet ci vanno più cauti. Per ora, nessuno ha ripreso con le serate dedicate alla danza. La musica c'è, ma si sta seduti ai tavoli. O in piedi e si balla sul posto. A Porto San Giorgio diversi locali del lungomare centro hanno messo i buttafuori. Una catenella tiene lontani i clienti in eccesso: se dentro è pieno, non si entra. Sul marciapiede hanno allestito piccoli bar, per consumare restando in strada. Gli chalet non ci rimettono e dentro non si crea la calca. Dopo le multe di un paio di settimane fa, adesso rigano dritti, anche se non tutti. «Devo portare una cosa a un'amica che è dentro», dice una ragazza dall'altra parte della catenella. Niente da fare: per entrare, deve aspettare che esca qualcuno. «Si inventano di tutto per stare allo stesso tavolo: che sono fratelli, cugini o sposati, anche se sono solo ragazzini. Non è facile tenerli a bada. Io ci ho rimediato anche un paio di schiaffoni», racconta il gestore di uno stabilimento. Perché i giovani in preda ai fumi dell'alcol non ragionano. E a volte ci si mettono anche i genitori che, al seguito dei figli, ne prendono le parti. Nonostante i divieti, spiagge piene anche sabato scorso. «I tavoli sono al completo. Dovete aspettare», dice un cameriere. «No, volevamo solo passare per andare in spiaggio», fanno di rimando due ragazzine. «È un continuo. Già è tanto che lo chiedono. Di solito, si intrufolano nello chalet e vanno verso il mare. La mattina troviamo di tutto. Ogni anno è peggio», spiega lui. Il problema è parecchio sentito. Gli chalet hanno transennato i passaggi, ma sulle spiagge libere possono fare poco.

Il problema

«Non è giusto. A rimetterci siamo solo noi che regoliamo gli ingressi. Mentre per strada e in spiaggia succede di tutto», si lamenta qualche balneare». Quelli che all'entrata hanno messo i buttafuori ce l'hanno anche con gli altri che tanti problemi non se li fanno. E infatti, di fianco a chalet più tranquilli, ci sono quelli dove regna il caos. Pezzi di movida molesta che ha già segnato questo inizio d'estate.

Francesca Pasquali

