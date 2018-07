CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONE FERMO I vacanzieri amanti del mare si dividono in due categorie: quelli che, arrivati in spiaggia, staccano il cervello e quelli che ci penso io. I primi sono affezionati clienti dei tanti chalet della costa e passano il tempo a crogiolarsi al sole distesi su lettini più o meno all'avanguardia. I secondi sono per il fai da te e, dopo aver parcheggiato, si caricano di ombrelloni, sdraio e chi più ne ha più ne metta, direzione spiaggia. Questione di gusti, ma anche di tasche.La spesaPerché una famiglia può arrivare a spendere...