LA STAGIONE

FERMO I rumori della spiaggia che riprende vita li senti già dalla strada. I martelli battono sulle assi di legno. Un trapano fissa dei bulloni a una parete. I pali degli ombrelloni tornano di un bianco lucido dopo una mano di vernice. Mascherine in faccia e magliette chiazzate di sudore, i balneari si preparano a riaprire. Domani è il gran giorno per il settore ristorazione. Buona parte degli chalet rialzeranno le serrande. Per ora solo quelle di bar e ristoranti. Per godersi qualche ora al sole sul lettino ci sarà da aspettare la fine del mese. «Bisogna essere positivi, anche se il calo rispetto agli altri anni ci sarà di sicuro. Mi dispiace ma, per ripartire, dovrò dimezzare i dipendenti», dice Alessandro Rutili dello chalet Quadrifoglio, sul lungomare di Porto San Giorgio. Mentre sistema sedie e tavolini, riflette sui mille interrogativi della stagione ormai alle porte. Che non si potrà contare sui turisti stranieri è cosa certa. Nonostante il calo degli ultimi anni, sulla costa fermana ancora facevano la differenza, e la loro, sarà un'assenza pesante.

Il futuro

La speranza il ragionamento che vale per gli chalet, ma in generale un po' per tutto il settore del commercio è che si muovano gli italiani. Magari vincendo la paura del virus e dando ascolto alla voglia di normalità. «Sembra che dal 3 giugno si potrà tornare a spostarsi tra regioni. È una bella notizia. Sarà un aiuto importante per noi che viviamo di turismo», prosegue Rutili. La mente va ai turisti umbri che, da quando è stata aperta la superstrada, arrivano in massa sulle nostre spiagge. E a quelli del nord Italia, quello zoccolo duro che, anno dopo anno, torna nelle seconde case. L'auspicio è che quest'anno non faccia differenza. Cucina aperta, domani, anche al Tropical. «Siamo pronti dice la titolare Samanta Valori , speriamo che la gente abbia un atteggiamento positivo, ma non sarà facile educare i clienti alle nuove regole. E, comunque, i fattori negativi sono tanti». Ci sono i soldi che, dopo più di due mesi senza lavoro, scarseggiano un po' dappertutto. La paura del virus che, nonostante gli allentamenti, è sempre lì. E l'incognita ferie (per chi ce le ha ancora), con le aziende che, pur di recuperare il tempo perso, difficilmente sprecheranno anche un solo giorno. Ma, soprattutto, ci sarà da capire l'effetto di tutto questo marasma sui clienti. «Già qualcuno me l'ha detto: se vado una sera fuori e devo stare a distanza dagli amici, allora resto a casa», racconta la titolare.

La notte

Perché gli chalet vivono anche di notte. Solo che, almeno per adesso, le serate a suon di cocktail, musica e balli saranno solo un ricordo. Nell'incertezza generale, prevale la tattica. Come se ognuno restasse in attesa di vedere cosa fa (e come va) il vicino, prima di fare il passo. «Preferisco aspettare. Nel frattempo, cerchiamo di attenerci alle direttive che ci sono state date. Fino a quando saremo governati da gente che non è del settore, non potrà mai andare bene. Finché non ci saranno notizie certe e non capirò come reagirà la gente, non aprirò», spiega Massimiliano Massetti di Bagni Nerina. Ieri il governatore Luca Ceriscioli ha finalmente firmato il decreto per le riaperture. Il documento tanto atteso, di fatto, conferma i protocolli dei giorni scorsi, con qualche aggiustata qua e là per seguire le indicazioni dell'Inail. Quando ha gli è venuta l'idea di cominciare una nuova avventura, il Coronavirus nessuno sapeva ancora cosa fosse.

I numeri

Ormai lo sanno tutti, ma Emanuele Agostini ha deciso di non farsi scoraggiare. I numeri di quest'anno che nessuno scorderà, li ha messi nel nome dello chalet che sta per aprire a Porto San Giorgio insieme a due soci. Si chiamerà Venti Venti Beach e debutterà il 29 maggio. «La voglia di cominciare è grande dice Agostini che ha tolto qualche pianta dallo slargo davanti al locale per distanziare i tavolini , vediamo che aria tira. Noi siamo carichi. Speriamo di essere la novità dell'estate».

Francesca Pasquali

