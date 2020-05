LA STAGIONE

FERMO Dalle aiuole spunta qualche rosa solitaria. I rettangoli di verde attorno ai bungalow sono stati ripuliti. Le stradine chiamate col nome dei fiori liberate da rami secchi e foglie. Dopo quattro anni e una battaglia legale (forse) non ancora finita, il 10 giugno il Verde Mare riaprirà i cancelli. Dentro il camping di Marina Palmense i lavori non sono ancora terminati. L'aria che si respira è di attesa. La zona delle casette è quasi pronta. Manca giusto di piantare qualche fiore per rallegrare l'ambiente. L'altra parte, quella del divertimento, è più indietro. «Ecco quello che succede se non ti prendi cura di un posto per tanto tempo», dice Felice Chiesa.

I lavori

Custodia degli occhiali al collo e mascherina in faccia, il volto del Verde Mare non smette di indicare. Lì c'è la piscina da ripulire, là il chiosco da sistemare. Dopo l'assoluzione e l'ok del tribunale a riaprire, a inizio anno sono cominciati i lavori. Poi è arrivato il Coronavirus, ennesima tegola che ha rimesso tutto in discussione. Da una settimana, gli operai sono tornati dentro. «O riaprivamo adesso o mai più», spiega Chiesa, mentre fa il giro del campeggio da 2.600 posti (180mila presenza all'anno). L'ansia del nuovo inizio placata solo dalla voglia di ricominciare. E di rivedere quei clienti che, dopo quarant'anni, sono diventati una famiglia allargata. C'è lo zoccolo duro degli stagionali, quelli che, non volendo, hanno creato tante grane al campeggio. Le famiglie del nord Italia la maggior parte trascinate dai figli impazienti di rincontrare gli amici del mare. E gli stranieri, il dieci per cento, che quest'anno forse non verranno. Vacanze diverse, quelle che si annunciano, fatte di distanze da rispettare e continue pulizie. Di spettacoli col pubblico ridotto e di giochi per bambini divisi in gruppetti. «Per la sanificazione ci sarà un contributo della Regione. Intanto abbiamo acquistato quattro macchinari», fa sapere Chiesa. Come per gli chalet, i lettini andranno puliti prima e dopo ogni uso. Mentre alla pulizia delle roulotte dovranno pensare i proprietari. Nel campeggio sono un centinaio a lavorarci, tra personale, animatori e bagnini. Ci sono anche quattro attività a gestione esterna. Tutti, in questi giorni aspettano che il telefono squilli. Poi c'è l'indotto. Perché i turisti non restano tutto il giorno in spiaggia. Girano, comprano e mangiano fuori. Quattro anni persi.

L'età

Non sta fermo un attimo Chiesa, nonostante le novanta primavere. Ha voglia di mostrare quello che ha costruito insieme a due soci da quando, nel '68, è arrivato nelle Marche da Albenga. Il ricorso della Procura fermana assicura non cambierà niente. Il Verde Mare riaprirà. «Cos'ho provato a rimettere piedi qui? Non ci sono parole», dice, mentre gli occhi dietro lenti si arrossano. «È la mia vita prosegue per questo riapro. Perché ci credo. So che non sarà facile, che quest'anno andremo a perderci, ma ho lo stesso tanta fiducia». La sua storia diventerà un libro. Lo scriverà uno storico fermano. «Come ho imparato a essere Felice», il titolo.

Francesca Pasquali

