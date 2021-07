LA STAGIONE

FERMO Come si consiglia un turista appena arrivato? Che c'è dietro uno spettacolo dal vivo? E se è all'aperto e poi piove, che si fa? Domande, assieme a tante altre, a cui impareranno a rispondere gli studenti del corso di Turismo dell'Itet Carducci-Galilei. Parte oggi, per dodici di loro (ci sono anche tre riserve) l'alternanza scuola-lavoro. Il grosso del tempo lo passeranno assieme ai dipendenti dell'Ufficio turismo del Comune di Fermo. Per imparare come si organizzano e promuovono gli eventi del cartellone estivo. Una parte degli studenti, invece, andrà allo Iat di Porto San Giorgio, per familiarizzare con l'accoglienza e i consigli da dare ai turisti sulle cose da fare e vedere. Non è la prima volta che i ragazzi dell'Itet vanno a fare esperienza in Comune. Ma stavolta è diverso. Perché non resteranno tutto il tempo dietro la scrivania. Ma seguiranno passo passo le attività dell'Ufficio turismo, che d'estate si svolgono quasi tutte all'aperto.

Che gli stage partissero a un mese dalla fine delle lezioni non era scontato. Convincere gli studenti a lavorare d'estate avrebbe potuto non essere un'impresa facile. Ma assicura la preside Cristina Corradini non è stato così. «Anche questa è scuola, la buona scuola fatta di impegno, sacrificio e organizzazione. Perché i ragazzi hanno bisogno di avvicinare il mondo del lavoro prima possibile», spiega la dirigente.

«Facciamo recuperare aggiunge gli studenti che volontariamente hanno saputo interpretare le vacanze estive come occasione per strutturare il loro percorso formativo oltre le giornate scolastiche». Quello che non hanno potuto fare durante l'anno per via del Covid, insomma, lo faranno da adesso a fine agosto. Seguiti da tutor interni, i professori, ed esterni, i dipendenti comunali. Come per tutte le esperienze di alternanza scuola-lavoro, alla fine, riceveranno dei crediti, «ma a contare saranno soprattutto l'esperienza e quello che avranno imparato in queste settimane». Scuola e Comune remano, dunque, insieme per aiutare i ragazzi a farsi le ossa. E a cavarsela davanti agli imprevisti che possono sempre capitare.

Parla di «progetto che significa responsabilità e impegno», l'assessora al Turismo e alle Politiche del lavoro, Annalisa Cerretani. Non sarà uno stage come tanti, dice. Niente fotocopie, per capirci. Ma esperienza sul campo. Di promozione turistica e brandizzazione della città. Di gestione degli infopoint e della sicurezza sulle spiagge. Di turismo a trecentosessanta gradi, insomma. «Nessuno provi a dire che si tratta di aria fritta. Questi ragazzi spiega l'assessora hanno fatto uno sforzo importante e ci hanno detto sì. Adesso, scopriranno che cosa significa lavorare per un evento, quante persone si siedono attorno a un tavolo per discuterne, quante variabili vanno prese in considerazione. Senza contare gli imprevisti che rimettono tutto in discussione e ti costringono a ricominciare da capo». Ma sempre col sorriso sul viso. «Il viso di Fermo, il primo che i turisti vedranno. Il primo fronte per far amare la città», spiega la tour operator Elisabetta Squadroni. «L'accoglienza dice è il primo, fondamentale step. Il secondo è la preparazione, che si impara. La guida è metà del viaggio. Essere sorridenti e preparati fa la differenza. Perché, anche se il mestiere sta cambiando con la pandemia, il rapporto umano è ancora l'esperienza più importante».

