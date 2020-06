LA STAGIONE

FERMO AAA eventi estivi cercansi. La bella stagione, da calendario partita ieri, si prospetta avara di occasioni di divertimento. Gli anni addietro, di questi tempi, manifesti e libricini pieni di manifestazioni di ogni tipo circolavano già da un bel po'. Quest'anno, si sa, sarà tutto più difficile. Fino a poche settimane fa non sapevamo neppure se saremmo dovuti restare chiusi in casa per chissà quanto. Ma pian piano le maglie della ripartenza si sono allargate e adesso non c'è un giorno da perdere. Con giugno sacrificato sull'altare della prevenzione, l'attenzione si concentra tutta su luglio e agosto. Ad oggi, però, le programmazioni sono indietro. Di cartelloni non se ne vedono e non si ha idea di che ci si inventerà per movimentare l'estate di locali e turisti. Eccezione fa Amandola. Il Comune montano ha giocato d'anticipo. Picnic, aperitivi musicali e drive in, con spettacoli (l'ultimo stasera) al posto del classico film, stanno salvando un giugno difficile su tutti i fronti. Gli altri sembrano brancolare nel buio.

Il capoluogo

Fermo ha confermato il mercatino del giovedì, che partirà il 2 luglio con un percorso obbligato in centro, e il drive in in piazza del Popolo il 10 e 11 luglio, ma non ha ancora sciolto le riserve sulla Cavalcata dell'Assunta (più no che sì). Porto Sant'Elpidio ha rinunciato ai grandi eventi sportivi che d'estate traghettavano sulla costa fermana migliaia di presenze. Ripiegherà su manifestazioni spot sparse per la città. Niente Notte Rosa a Porto San Giorgio, dove domani ci sarà un incontro tra Comune e commercianti. Rinviato a settembre (dal 10 al 13) il Veregra Street di Montegranaro, che avrebbe dovuto tenersi proprio in questi giorni. Saltati i Giorni di Azzolino a Grottazzolina, in programma la prima settimana di agosto.

La situazione

Una corsa contro il tempo quella di Comuni e associazioni per dare un minimo di continuità e scongiurare, lungo la costa come nell'entroterra, il rischio di un'estate senza eventi. L'indirizzo è di virare su quelli meno impegnativi: spettacoli, cene a tema, concerti e cinema all'aperto per poter controllare meglio il rispetto delle norme anti-Covid. Niente a che vedere con gli anni passati, quando si faceva a gara per accaparrarsi i turisti a suon di feste e festicciole. Fermo punterà su Villa Vitali, dove, tra le altre cose, traslocherà la rassegna di jazz di piazzale Azzolino. Belmonte sta pensando a un concerto dentro il campo sportivo. Falerone probabilmente metterà il maxischermo in piazza per il drive in. Del forfait delle sagre avevamo già riferito nei giorni scorsi. Nonostante il via libera della Regione, le Pro Loco passeranno la mano, aspettando l'autunno, Covid permettendo. Le poche che resisteranno, saranno in formato ridotto, come i maccheroncini a Campofilone e le cozze a Pedaso.

Il collegamento

Nell'estate dei tanti no, il Fermano dovrà rinunciare anche alle navette che collegavano costa ed entroterra, portando su e giù i turisti. Il servizio organizzato da Marca Fermana, che l'anno scorso aveva riscosso un buon successo, non ci sarà. «C'è il problema pratico spiega il presidente Ivano Bascioni di utilizzare un bus da cinquanta posti occupato sì e no per la metà, oltre al fatto che l'idea di portare gente che proviene dalle zone più a rischio nei nostri paesini ha fatto emergere qualche dubbio».

