La solidarietà

FERMO Quando il calcio fa rima con sociale. Mercoledì scorso, allo stadio Tubaldi di Recanati, sono scesi in campo i padroni di casa iscritti al campionato di Serie D, i canarini di Flavio Destro di C ed il Villa Musone, prossimo a dibattere nel circuito di Promozione per le logiche del memorial Maurizio Maceratesi, triangolare con ingresso ad offerta e conseguente ricavato donato all'Ail, l'associazione italiana impegnata nella ricerca contro linfomi e leucemie. Presente anche il vertice dell'associazione Solo Fermana, che per mano del...