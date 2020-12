LA SICUREZZA

FERMO Natale blindato, occhio a chi sgarra: le forze dell'ordine si organizzano. Dopo il decreto del governo, in una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Vincenza Filippi, sono state stabilite le strategie di intervento per garantire il rispetto delle leggi che limitano la circolazione delle persone e delle attività commerciali.

Un piano per evitare che le prossime festività possano causare un aumento dei contagi. Misure straordinarie di controllo che interesseranno la provincia di Fermo per tutto il periodo di Natale e Capodanno, ma che fanno affidamento, anche in questa fase dell'anno, sul senso civico e di responsabilità dei residenti. Il capo della polizia, come direttore generale della pubblica sicurezza, ha anche diramato alcuni specifici indirizzi operativi validi per tutta Italia per evitare assembramenti spontanei, verificare i divieti di spostamento tra regioni e Comuni, controllare l'utilizzo delle mascherine e il rispetto delle ultime indicazioni. Dopo la riunione del Comitato, il questore Rosa Romano ha disposto servizi di presidio del territorio che verranno svolti tutti i giorni e da tutte le forze di polizia del territorio, dalla polizia ai carabinieri, dalla guardia di finanza alla capitaneria di porto fino alle polizie locali. Già attivati i primi servizi di sicurezza e accertamenti per il weekend, visto che si tratta dell'ultimo fine settimana in zona gialla per le Marche.

Per quanto riguarda il periodo a rischio già predisposto anche un piano per presidiare le strade, i possibili luoghi di aggregazione, le attività commerciali, le strutture ricettive, le stazioni ferroviarie e l'A14 nel tratto fermano, con un impegno particolare della polizia stradale. «Un'azione corale tra tutte le forze di polizia - rimarca la Questura - impegnate nell'attuazione delle misure perché sia garantito il rispetto delle norme».

