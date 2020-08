LA SICCITÀ

FERMO Il Fermano continua a boccheggiare. Il caldo non dà tregua e il cielo terso non lascia presagire niente di buono. Sorridono i vacanzieri, meno i serbatoi dell'acqua, quasi a secco da parecchio. Un allarme che non accenna a rientrare e che sembra destinato a peggiorare. Le previsioni danno bel tempo almeno per tutta la settimana. Oggi la colonnina di mercurio si dovrebbe abbassare di qualche grado, ma già da domani è previsto un nuovo aumento. Di pioggia, invece, neanche l'ombra.

Le chiusure

E le chiusure notturne dei rubinetti potrebbero aumentare. Per adesso riguardano Petritoli (centro urbano, Moregnano, la zona verso Monterubbiano fino al ristorante Roma, viale Trieste, via Firenze e vie limitrofe), Montottone (centro urbano, zona industriale e zona limitrofa alla provinciale Montottonese Nord), Ortezzano (centro urbano, contrada Massimo, provinciale verso la Valdaso, zona a valle del Torrione e parte di contrada Cisterna), Belmonte Piceno (centro urbano), Lapedona (centro urbano, contrada San Michele e zone limitrofe), Servigliano (centro urbano e Curetta), Santa Vittoria in Matenano (centro urbano), Grottazzolina (centro urbano). Razionamenti anche a Fermo, in contrada San Maurizio, lungo la provinciale 56, in zona Valdete, da Ete Caldarette fino alla provinciale Sacri Cuori, nelle contrade San Martino, San Girolamo, Santa Lucia, Madonnetta Ete e Cecapalomba, in zona centro sociale Ete Caldarette e vie limitrofe. Tutti Comuni serviti dal Ciip. Il provvedimento fa sapere il consorzio guidato da Giacinto Alati serve a «garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, resa scarsa dal perdurare della riduzione delle portate in sorgente, da un'elevata e crescente domanda idrica da parte dell'utenza e dall'attuale andamento climatico stagionale». Il Tennacola, l'altro gestore del Fermano, finora è riuscito a scongiurare i razionamenti. Difficile dire per quanto tempo andranno avanti le limitazioni, che scattano alle 22 e durano fino alle 6.30 del giorno dopo. Il Comune di Fermo ha emesso un'ordinanza valida fino al 30 settembre. Vieta di «annaffiare giardini, orti e cortili anche mediante impianti automatici, il lavaggio di autovetture e simili, il lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private, il riempimento di piscine, anche non fisse, e tutti gli usi differenti da quelli domestici, alimentari e igienico-sanitari». A effettuare i controlli è la Polizia locale. Le sanzioni, per i trasgressori, vanno da 25 a 500 euro.

L'uso impropio

Misure simili sono stati adottate anche dagli altri Comuni interessati dai razionamenti. Lo scopo è scoraggiare l'uso improprio di un bene tanto prezioso che in questo momento scarseggia. L'allarme rosso è scattato in tutta la provincia già da diverse settimane. Gli impianti di emergenza di entrambi i gestori funzionano al massimo della potenza, ma non potranno andare avanti a lungo se non comincerà a piovere. Le sorgenti del Ciip sono a secco. Prima del terremoto, quella di Montemonaco pompava 576 litri al secondo, diventati 120 dopo il sisma. Quella di Pescara del Tronto è passata da 350 a 85 litri al secondo. La siccità ha aggravato ulteriormente la situazione. Se il Tennacola finora ha retto è perché le sorgenti di Pescara del Tronto, Capotenna e Foce di Montemonaco non sono state toccate dal terremoto. I danni lì li sta facendo il meteo.

