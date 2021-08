LA SFILATA FRA GREEN PASS E LIMITAZIONI SUGLI ACCESSI MA LA MAGIA RESTA UGUALE

LA RIEVOCAZIONE

FERMO Devi tenerci davvero se, a Ferragosto, con quasi quaranta gradi, ti metti addosso un vestito di velluto pesante. Devi amare quei colori che tingono bandiere e fazzolettoni come poche cose, se alle gocce di sudore che ti scendono sul viso quasi non fai caso. Devi aspettare questo giorno con la trepidazione che si rinnova di anno in anno, se non senti la fatica e, anzi, sorridi a chi ti fotografa, mentre gli leggi in faccia ammirazione e stupore. Ogni maledetto Ferragosto, c'è scritto sulle magliette dei contradaioli di Pila. Perché la Cavalcata dell'Assunta è questo. È gioia e dolore, sorrisi e lacrime. Da quarant'anni. Una storia che si ripete, immutata.

L'attesa

Fino a stasera la città starà col fiato sospeso, aspettando di sapere chi, tra le dieci contrade, porterà a casa il cencio. Come ogni anno, la giornata clou della rievocazione storica è stata preceduta dalla sfilata notturna. Circa settecento figuranti che, dalla chiesa di Santa Lucia, hanno raggiunto prima piazza del Popolo, poi il Duomo. Introdotto dal concerto delle campane, il corteo s'è aperto con l'uscita del podestà e dei priori dal palazzo di piazza, scortati da musici e sbandieratori. Passando per corso Cefalonia, si sono uniti ai figuranti. Alla corte del podestà e alle dame. Arrivata in piazza, alla sfilata si sono aggiunti il rettore e i docenti della Politecnica delle Marche. Massimiliano Berdini, l'autore del Palio di quest'anno e dello scorso, ha sfilato in mezzo alle sue creazioni. Quella del 2020, mai assegnata, stamattina sarà portata in Duomo, dove resterà, come dono all'Assunta. Pubblico contato in piazza, con tutti gli accessi controllati. Green pass o tampone negativo obbligatori per entrare. Altrimenti, si resta fuori. A un certo punto, la capienza consentita è stata raggiunta e la gente s'è sparpagliata lungo il percorso. Qualcuno ha protestato, contestando le regole d'ingresso. Dicendo che lo spazio c'era, che la Cavalcata dell'Assunta è di tutti. Niente da fare.

Il tragitto

Il corteo arriva in piazza, sale per via Mazzini e arriva al Duomo. Sul sagrato, podestà e vescovo salutano i presenti. Un breve momento liturgico e si torna in piazza, passando per via della Rocca e via Bonconte, fino al palazzo comunale. Da dove il podestà annuncia l'ordine di gara del Palio. La giornata di oggi si aprirà col pontificale in cattedrale e il triplo collegamento con il programma di Rai 1 A Sua immagine (alle 10.30, 10.45 e 11.50). Alle 15 partirà la sfilata, da piazza a via Vittorio Veneto. Dove, alle 17, i dieci cavalli si contenderanno il palio. A tifarli, mille contradaioli, fazzolettoni bicolore al collo. Intanto ieri sono anche stati resi noti anche i fantini completando tutti gli abbinamenti per la gara. Per Campiglione il cavallo Abracadabra con il fantino Federico Sanna, per Campolege Tempesta da Clodia con Sara Spampatti, per Capodarco Ametista da Clodia con Alessio Giannetti, per Castello Una Dea con Simone Fenu, per Fiorenza Uber Alles con Salvatore Blanco detto León, per Molini Girola Viky Fortuna con Alessio Migheli detto Girolamo, per Pila Ubert Spy con Andrea Chessa detto Nappa II, per San Bartolomeo Vanadio da Clodia con Carlo Sanna detto Brigante, per San Martino Zamura con Alberto Ricceri detto Salasso e, infine, per Torre di Palme Silbomba con Simone Mereu.

Francesca Pasquali

