MONTEGIORGIO L'accoppiata di casa profeta in patria. Montegiorgio vince l'edizione numero 31 del Palio dei Comuni che va ai padroni di casa con Antonio Di Nardo-Cokstile che hanno anticipato sulla linea dell'arrivo, in finale, i portacolori di Monte Urano, vicini dunque a conquistare per la terza volta consecutiva il Palio dopo i successi del 2018 e 2018.

Monte Urano si era affidata ad Arazi Boko, collegato all'esperto guidatore Alessandro Gocciadoro, già trionfatore lo scorso. Terza piazza per il Comune di Fermo, in corsa con Billie De Montfort guidato da Gabriele Gelormini, uno dei favoriti alla vigilia. Grande festa dopo la finale che è seguita alle 3 batterie per 27 cavalli in tutto che si sono dati battaglia al San Paolo di Piane di Montegiorgio. Un Palio entrato sempre più nella tradizione. La tradizionale guerra di campanile dei Comuni marchigiani si è spostata in pista.

Nella finale, con 12 cavalli in lizza, la spunta dunque Antonio Di Nardo in sulky a Cokstile. I 27 Comuni partecipanti (Amandola, Ascoli Piceno, Assisi, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova Marche, Falerone, Fermo, Grottazzolina, Gualdo Tadino, Loreto, Magliano, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Monte Urano, Montecatini, Montechiarugolo, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a mare, Santa Vittoria in Matenano, San Benedetto, Servigliano) avevano una cosa in comune: tanta voglia di vincere. I numeri vincenti del XXXI Palio dei Comuni sono dunque 1, 2 e 7, ovvero Cokstile, Arazi Boko e Billie de Montfort. Baci e abbracci dopo la vittoria. Baci anche per Cokstile, per il driver Antonio di Nardo e immensa gioia di Renato Santese. Soddisfatto anche il sindaco di Montegiorgio, Michele Ortenzi: «Montegiorgio - commenta - aspettava il Palio da 10 anni ed ora è finalmente di nuovo nostro. Ringrazio il comitato per l'ottimo lavoro fatto».

«Cokstile ha provato a partire e andare subito in testa - dichiara a sua volta il maestro Gennaro Casillo - ma non ce l'ha fatta e quindi è rimasto in corda. Poi Antonio Di Nardo ha spostato il cavallo ed è andato a fare match. Cokstile si è dimostrato veramente un cavallo eccezionale». «Nella prima batteria abbiamo sgambato afferma soddisfatto Renato Santese - e poi in finale abbiamo corso per vincere. Sentivo che ce l'avremmo fatta già sabato scorso nella cena per la consegna della giubba e proprio per questo ho detto ai partecipanti che o avremmo vinto noi o avrebbero perso gli altri».

«Quando ho ripreso Arazi Bako ci racconta Antonio Di Nardo dopo la bella vittoria ho capito che oggi il cavallo era al 100%. Sono molto soddisfatto, ho vinto un Palio dei Comuni. E sono soddisfatto anche per il Comune di Montegiorgio e per il comitato». Nulla da fare per gli altri contendenti ma è stata comunque una grande festa, con l'ippodromo San Paolo strapieno già dal primo pomeriggio grazie alle numerose iniziative organizzate per la giornata.

