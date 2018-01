CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SERATAFERMO Attraversare la soglia di un anno tornando indietro di almeno tre decenni. Il capodanno del Fermo Forum, organizzato nella struttura per grandi eventi dalla banda dell'Heartz Club - il locale di tendenza aperto lo scorso anno a Campiglione - ├Ę stata una ricetta speciale di avanguardia e balzo indietro nel tempo. Perch├ę la grande scritta che ha accolto all'ingresso una folla immensa di giovani - pi├╣ o meno tali - non lascia spazio ad alcun dubbio: per i migliaia del Fermo Forum il capodanno 2018 ├Ę stato un vero salto indietro...