LA SEDUTA

FERMO Il consiglio comunale torna a casa. A tre anni dal sisma che portò alla chiusura di Palazzo dei Priori, ieri pomeriggio l'assise è tornata a riunirsi nella storica sala affrescata, in piazza del Popolo. «Ricominciamo da qui», l'esordio della presidente del Consiglio Lorena Massucci che si è detta «emozionata».

L'impegno

Ha ringraziato gli uffici comunali che «hanno permesso in tempi record di rientrare nella nostra sede del Consiglio» e «la Provincia e tutti quelli che hanno fatto nottata con noi per averci concesso la sala del Consiglio provinciale». Richiesto dal consigliere della Lega Gianluca Tulli, il Consiglio ha poi osservato un minuto di silenzio in ricordo dei tre vigili del fuoco morti ad Alessandria lo scorso 5 novembre. «Grazie all'Ufficio tecnico e all'Ufficio cultura che in questi anni hanno collaborato per anticipare l'apertura del palazzo rispetto ai tempi interminabili che ci sarebbero voluti con la ricostruzione», il commento del sindaco Paolo Calcinaro. Lesionato dal terremoto del 2016, il palazzo di piazza era stato dichiarato inagibile dopo la scossa del 30 ottobre. Una perdita pesante per la città e per i fermani, da sempre molto legati all'ex sede del Comune. Un lungo lavoro di recupero ha portato, ad agosto dell'anno scorso, alla riapertura della Sala del mappamondo. Gli interventi si sono poi concentrati sul resto del palazzo.

L'affresco

Tra sorprese su tutte il rinvenimento di un affresco e continui contatti con la Soprintendenza, il mese scorso è toccato a tutto il primo piano del palazzo. Oltre alla sala del Consiglio, sono tornate fruibili quelle dei Ritratti e degli Stemmi e il Gabinetto del sindaco. Un momento molto atteso da tutta la città che ha risposto con calore. I turisti hanno subito dimostrato di apprezzare. Il Rubens e il planisfero ligneo restano le tappe preferite, ma ora il biglietto d'ingresso vale ancor più il suo prezzo. Tra i punti all'ordine del giorno la variante che ha individuato in contrada Mossa, in una parte del parcheggio del cimitero, un'area Asa da destinare ad attività assistenziali, e una su Lido Tre Archi per la riqualificazione del quartiere, entrambe approvate. La seconda, in particolare, promette di rivoluzionare il futuro del quartiere della costa nord.

I particolari

La variante prevede la possibilità, nella zona che collega San Tommaso a Tre Archi, di avviare attività commerciali al piano terra delle palazzine. Al posto di quelle artigianali, nate, cresciute e ultimamente andate a morire per la crisi e non solo. Approdata in Consiglio anche la variante spacchettata della zona sud di Lido di Fermo. Nuovi parcheggi, subito, davanti alla scuola, palazzine e un albergo di quattro piani, in futuro, il progetto approvato dall'assise.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA