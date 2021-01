LA SCUOLA

FERMO «Sentir dire che il problema della ripresa della scuola sono i trasporti è fuori luogo e da smentire». Non ne vuole sapere, la Steat, di essere additata come la ragione per cui gli studenti delle superiori dovranno continuare a fare lezione da casa per tutto il mese, come deciso dalla Regione. Soprattutto dopo i soldi spesi per garantire le misure di sicurezza (da 80 a 260mila euro solo per la pulizia di mezzi e locali). Misure che hanno funzionato, visto che gli unici due studenti positivi al Covid saliti sui bus della società non hanno contagiato nessun altro ragazzo.

I dubbi

Nell'incertezza generale, l'unica cosa certa è che a remare contro i doppi turni sono le scuole. Con i presidi preoccupati per l'organizzazione della didattica e poco propensi a riorganizzare le lezioni a scaglioni. «Ma è l'unico modo per portare tutti a scuola in sicurezza. Se la capienza dei pullman resterà al 50%, nonostante la ritrosia delle scuole, si procederà in questo modo», spiega il presidente della Steat, Fabiano Alessandrini. «Il messaggio che passa prosegue è che, con lo scaglionamento, non tutti i ragazzi vengono portati a scuola, ma non è vero. È una modalità prevista dal dpcm e dal documento unico Stato-Regioni». Della questione si è discusso nelle scorse settimane nei vertici coordinati dalla Prefettura e se ne continuerà a discutere. Incontri durante i quali la Steat ha anche chiesto alle forze dell'ordine di intervenire per controllare gli studenti nel tragitto fermata-scuola e ritorno. Se sui bus e in classe le regole anti-contagio vengono rispettate, il ragionamento, il tratto a rischio resta quello.

Le percentuali

Il nodo ruota tutto attorno alle percentuali. Quella degli studenti che, a febbraio, potranno tornare in classe e quella della capienza dei bus. Due numeri da cui, nel Fermano, dipenderanno i prossimi mesi di scuola. Con la capienza dimezzata, l'unico modo per far entrare tutti gli studenti alla stessa ora è trovare una ventina di pullman. Per garantire il servizio, ne servirebbero trenta in più rispetto a quelli a disposizione della Steat. «Ci siamo attivati con le aziende private. A fine anno, abbiamo chiuso la procedura di evidenza pubblica con nove mezzi a disposizione, di aziende che vanno da San Benedetto a Macerata, per le quali dobbiamo garantire noi», fa sapere Alessandrini. Nonostante gli appelli a coinvolgere i privati, la quadra del cerchio sembra lontanissima. E il motivo sarebbe tutto economico.

La distanza

«Mettono la soglia minima sui cento chilometri di tratta. Grazie alla Regione dice il presidente della Steat , abbiamo aumentato il corrispettivo, ma la risposta è stata di soli nove autobus. Serve che ognuno faccia la sua parte. Ma, finora, l'hanno fatta solo le aziende del trasporto pubblico». Plaude all'operato della Steat la presidente della Provincia, Moira Canigola. «Un'azienda solida dice che è riuscita ad affrontare un anno difficile. È l'unico attore che, al tavolo del prefetto, ha messo la disponibilità totale a trovare una soluzione». «Aziende di queste dimensioni aggiunge il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro sono fatte di persone legate al territorio e alla volontà di far bene per vederlo crescere. Mi auguro di non vedere più i pullman quasi vuoti. Significherebbe che si sta riprendendo una vita normale».

Francesca Pasquali

