CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCUOLA FERMO Schiarite in vista per l'Iti Montani. Il trasloco di banchi e computer dal triennio alla fine è stato autorizzato. Dalla prossima settimana, il materiale sarà portato in via Marsala, nei locali che la Provincia ha nel frattempo sistemato. La Procura, che nei giorni scorsi aveva stoppato il trasferimento, ci ha ripensato.Gli effettiL'istanza presentata dall'avvocato Igor Giostra per conto dell'ente guidato da Moira Canigola ha sortito gli effetti sperati. E martedì pomeriggio il giudice Maria Grazia Leopardi ha firmato...