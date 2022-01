LA SCUOLA

FERMO S'allungano di due giorni le vacanze degli studenti, che torneranno a scuola lunedì prossimo. Niente lezioni, quindi, domani e sabato. La scelta per tutti (o quasi) presa ieri da numerosi primi cittadini. Nel Fermano la riapertura delle scuole aveva catalizzato l'attenzione già dalla mattina. Quando i sindaci, uno dopo l'altro, hanno firmato le ordinanze di sospensione delle lezioni per il 7 e l'8 gennaio. Tutti d'accordo ad aspettare ancora qualche giorno prima di far tornare gli studenti in classe, tranne quelli di Porto Sant'Elpidio e Monte Urano. Che, sui social, hanno comunicato l'intenzione di riaprire, salvo diverse indicazioni da Governo o Regione, domani.

La sospensione

Tra i primi a optare per lo stop di due giorni, il sindaco di Montegranaro. «Abbiamo deciso di sospendere ogni attività didattica di ogni ordine e grado al fine di far emergere ancor più chiaramente l'impennata di positivi di Capodanno e far organizzare al meglio ogni tipo di controllo», spiegava in diretta Facebook Endrio Ubaldi. Per il quale sarebbero «auspicabili almeno altri quindici giorni di sosta» e «non sarebbe assolutamente sbagliato che le lezioni ricominciassero il 1° febbraio». Negli stessi attimi, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, firmava «un provvedimento di buon senso, per avere un quadro più completo di tutte quelle positività che stanno, purtroppo, emergendo a seguito dei ritrovi di Capodanno e per contribuire a diminuire i pericoli di contagio». Poco dopo, è toccato a Nicola Loira sospendere le lezioni domani e dopodomani. «La decisione, in via precauzionale spiegava il sindaco di Porto San Giorgio , scaturisce dall'andamento crescente della curva dei contagi nella nostra città. La misura è finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso». Stessi motivi alla base della firma di Romina Gualtieri. La sindaca di Monsampietro Morico ha optato per far restare gli studenti a casa altri due giorni «per avere un quadro più completo di tutte quelle positività che stanno emergendo e, quindi, per avere meno possibilità di presenza di soggetti positivi asintomatici». Sulla stessa linea Alessio Terrenzi. Scuole chiuse a Sant'Elpidio a Mare per «evitare ulteriori contatti con positivi».

Il servizio

Stamattina, al Fermo Forum, dalle 8.30 alle 13.30, si terrà lo screening gratuito per gli studenti di elementari e medie del Fermano, sintomatici o entrati in contatto con positivi. Quattro le postazione attive. Nove gli infermieri dell'Area vasta 4 che effettueranno i tamponi rapidi. Gli studenti dovranno aspettare il risultato, che arriverà via sms, in macchina, nel parcheggio del centro fiere.

Il metodo

In caso di esito positivo, verrà effettuato il tampone molecolare, sempre al Fermo Forum. Domani lo screening si sposterà a Pian di Contro di Amandola, con gli stessi orari. Ma diversi Comuni si sono organizzati in maniera autonoma. Ieri, ad esempio, è partito il tamponamento di studenti, compresi quelli residenti che frequentano scuole in altri Comuni, e personale scolastico di Porto San Giorgio, che proseguirà domani e sabato (9-13 e 15-19) alla Croce Azzurra e nel piazzale della scuola Borgo Rosselli. Tamponi, oggi, anche per gli studenti di Monte Urano (8.30-12.30, palestra comunale) e di Magliano di Tenna (16-19, sala polivalente), per docenti e personale scolastico ed extrascolastico.

L'entroterra

Sabato, infine, toccherà a Servigliano. I tamponi per studenti e corpo docente e no saranno effettuati nella palestra comunale: dalle 9 alle 10 per l'infanzia, dalle 10 alle 11 per le elementari e dalle 11 alle 12 per le medie.

Francesca Pasquali

