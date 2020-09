LA SCUOLA

FERMO La notte prima degli esami è arrivata. Non quella annunciata da canzoni e film, che gli studenti ricordano per tutta la vita. Diversa, questa, eppure intrisa di ansia e paura. A ventiquattr'ore dal ritorno in classe, la tensione sale. I protocolli di sicurezza funzioneranno? Il personale scolastico sarà sufficiente? I trasporti fileranno lisci? Insomma, andrà tutto bene, come si ripete da mesi?

I dubbi

Per adesso, al di là delle supposizioni non si può andare. La risposta arriverà domani, quando il vociare degli studenti tornerà a riempire le classi. A quel punto, si saprà se precauzioni e aggiustamenti saranno bastati. Mentre le istituzioni augurano il meglio ai ragazzi, le scuole sistemano gli ultimi dettagli. Niente riposo domenicale, oggi. Ogni minuto è prezioso. Anche perché gli aggiornamenti si susseguono a ritmo vorticoso. L'ultimo riguarda il personale scolastico fragile. Fino all'altro ieri, le scuole non sapevano che fare. Nel Fermano, non parliamo di numeri esagerati, ma una decina di richieste tra insegnanti e Ata ci sono in quasi tutti i plessi. Risolta la questione spazi, riorganizzate (quelle che partono) le mense, trovata una soluzione per gli scuolabus e preso atto che, le mascherine promesse dal governo e al momento arrivate, basteranno sì e no per la prima settimana di scuola, il nodo da sciogliere era rimasto quello del personale con malattie pregresse, che ha chiesto l'esonero. È dell'altro ieri la circolare che chiarisce la faccenda. I lavoratori fragili devono essere visitati dal medico del lavoro si legge nel documento che, considerate le condizioni di salute, deve decidere se potranno continuare a stare a scuola o no. A questo punto, si aprono tre strade.

La scelta

Se il medico riconosce l'idoneità alla mansione, la persona in questione, da domani, deve presentarsi regolarmente. Il secondo caso è l'idoneità con prescrizioni. Sarebbe a dire che il lavoratore può andare a scuola, ma con particolati misure di sicurezza, che devono essere garantite dai dirigenti. L'ultima opzione, quella più temuta dagli istituti, è la temporanea inidoneità, che può riguardare una mansione precisa o la presenza stessa. Nel primo caso, il lavoratore può decidere se svolgere un'altra funzione, anche da casa, o mettersi in malattia. Nel secondo resta a casa e va sostituito. Fin qui il regolamento. Adesso c'è da accelerare per farlo rispettare. Da qui, l'appello dei presidi del Fermano all'Ufficio scolastico regionale a fare presto con le nomine di insegnanti e personale Ata mancanti. Sull'altro fronte ci sono i genitori che, tra mille dubbi, dopo sei mesi, domani vedranno i figli tornare a scuola. Diverse le famiglie, ma anche gli insegnanti, che si sono rivolti preoccupati all'avvocato Andrea Agostini.

Il commento

«E' da irresponsabili, se si vuole tentare di garantire un ambiente salubre, che la scuola non utilizzi il termoscanner all'ingresso degli alunni. È da sciagurati non avere ragionato dello smaltimento di rifiuti giornaliero che comporterà la distribuzione quotidiana delle mascherine. È da illusi ritenere che tutti gli interessati, durante la giornata scolastica, terranno le famose rime buccali a un metro di distanza, che diventano due per i docenti in cattedra e per gli alunni durante l'attività sportiva», attacca il capogruppo sangiorgese di Fratelli d'Italia. Agostini porta l'esempio dell'Isc Nardi. «Con oltre 150 docenti e oltre mille alunni, se non approccerà alla perfezione le misure anti-Covid, a quale rischio di contagio esporrà i sedicimila abitanti di Porto San Giorgio?», si interroga. E ancora: «L'ingresso avverrà da più varchi e con orari scaglionati anche sui mezzi di trasporto? È stato ridotto il numero di alunni nelle classi e aumentato il numero di corse? I locali sono stati muniti di impianti per il ricambio dell'aria? Distanziamento e sanificazione come verranno garantiti? Quali misure disciplinari verranno adottate se un alunno non rispetterà le regole anti-contagio?». Più o meno le stesse domande che, in queste ore, si stanno facendo tutte le scuole e le famiglie del Fermano e che troveranno risposta solo domani.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA