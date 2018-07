La scuola Betti aperta d'estate per i ragazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INIZIATIVAFERMO Scuola media Betti al Polo? Si o no? Polemica non nuova. Mentre si diffondono svariate notizie alla ricerca di una soluzione per dare una collocazione alla scuola secondaria di I grado Ugo Betti che da due anni, dopo gli eventi sismici dell'ottobre 2016, è sistemata nei locali del Polo scolastico grazie alla collaborazione tra gli Enti Provincia e Comune, i professori e gli alunni sperimentano un nuovo modo di fare scuola: i tempi si dilatano e la scuola rimane aperta anche d'estate. Attraverso la realizzazione del progetto...