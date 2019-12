La scuola baluardo della legalità «ma serve uno scatto in avanti»

L'INCONTRO

FERMO «Questa è la vera scuola». In queste poche parole della vicepresidente di Libera, Vincenza Rando, c'è tutto il senso della mattinata vissuta ieri da cinquecento studenti delle superiori. L'iniziativa, organizzata dalla Provincia e da Libera, si è svolta al multisala di Campiglione, dove si sono ritrovati i ragazzi dell'omnicomprensivo di Amandola, dell'Agraria, della Ragioneria e dello Scientifico di Montegiorgio, dell'Iti, dell'Itet e dello Scientifico di Fermo. Prima della proiezione del film Liberi di scegliere, sistemati in due sale, gli studenti hanno ascoltato questa donna minuta e caparbia spronarli a diventare «persone credibili». «Quando ci sono le mafie diventa tutto più brutto. La scuola è l'unico strumento che non può farci abbassare la testa», ha detto ai ragazzi. E ha raccontato del suo paese, Niscemi, in Sicilia. Di come si è avvicinata alla politica subito dopo la laurea in Giurisprudenza. Del Consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose. Dell'arresto del sindaco. Di quello nuovo e di lei assessora alla cultura e alla scuola. Di Libera, nata dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio. Delle sei scuole costruite e non consegnate. Dell'anno passato a dormirci dentro, insieme ad altri compaesani. Della «prima vittoria contro la mafia» e delle aule finalmente aperte. Delle lotte contro i boss, mentre «ogni volta mi bruciavano qualcosa». Ma anche della sua seconda vita, a Modena. Della Sicilia sempre nel cuore. Dei figli dei mafiosi, «predestinati» da salvare. Di come, grazie all'impegno di Libera, tanti di loro oggi hanno una vita normale.

La mafia

«La mafia ha detto agli studenti ha paura della buona politica, che è l'arte più nobile per cambiare il mondo. Ma i giovani hanno bisogno di avere come faro persone credibili, che hanno fatto le scelte giuste». Un incontro necessario, coordinato dalla referente del presidio locale di Libera, Silvia Fasino, che arriva in un momento in cui anche la tranquilla provincia fermana comincia a fare i conti con la criminalità organizzata. Problemi, almeno nell'immaginario, relegati fino a qualche tempo fa nel sud Italia, ma che oggi stanno pericolosamente contaminando tutto il Paese. Al Fermano, s'è detto tante volte, gli anticorpi per contrastare le mafie non mancano. Nel quotidiano, in prima linea, ci sono istituzioni e forze dell'ordine, presenti anche ieri mattina. «Alla base di una società civile c'è il rispetto delle regole», le parole di Pina Maria Biele. Cita Kant, il vicario del prefetto. «Non è affatto facile ha aggiunto , ma rispettare le regole non dovrebbe essere un limite. Il principio di legalità rappresenta la massima garanzia di libertà. È un bisogno sociale che necessita di un lavoro interiore e di consapevolezza, ma che porta a una rinascita, a una nuova vita». Da parte sua, il comandante provinciale dei Carabinieri, Antonio Marinucci, ha ricordato il lavoro dell'Arma per «evitare fenomeni di devianza». «La nostra caserma e quelle dei colleghi sono sempre aperte», ha aggiunto Emanuele Pietroni, comandante del nucleo Pef della Guardia di Finanza. «Non dobbiamo essere silenti. Occorre conoscere, leggere e denunciare quello che avviene», ha aggiunto la presidente della Provincia, Moira Canigola. Sempre meno giovani hanno voglia di sporcarsi nella mani nella cosa pubblica.

L'appello

Parte da questo assunto l'intervento del vicepresidente della Provincia, Stefano Pompozzi. L'intenzione è spronare i ragazzi a fare «uno scatto in avanti». Se oggi non lo fanno, il senso del discorso, la colpa è delle istituzioni «che non riescono a trasmettere quella tangibilità ed efficienza perché un giovane se ne innamori». Stando così le cose, il rischio è che i bottoni di comando restino «nelle mani di chi ha più tempo ma meno competenza, abbassando il livello delle istituzioni». Ascoltano i cinquecento giovani chiamati a scegliere che tipo di adulti diventare. «La dignità e la capacità di riconoscere la parte giusta dove stare ce le portiamo dentro anche nel nostro essere cittadini nella vita tutti i giorni», il commento del vicesindaco Francesco Trasatti. «La lotta alla criminalità la chiosa parte dal rispetto verso l'altro, e in questo momento ce n'è assolutamente bisogno. Il faro sono il rispetto, la libertà e soprattutto il sapere nella profondità del cuore dove stare, cioè dalla parte della giustizia e dello Stato».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA