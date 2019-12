LA SCUOLA

AMANDOLA Gli alunni della quinta elementare di Amandola hanno piantato un mandorlo nell'aiola antistante l'edificio scolastico. Un'iniziativa nell'ambito del progetto Erasmus plus A cultural heritage, a great future, che si svilupperà nel biennio 2019-21, coordinato dall'insegnante Carola Giannini. Intervenuti all'iniziativa la dirigente scolastica Rita di Persio, il sindaco Adolfo Marinangeli e il vicesindaco dei ragazzi Elisa Sofia Andreozzi, insieme ai docenti e al personale della scuola, in quanto è stata un'azione carica di significato per la città dei Sibillini, che deve al mandorlo l'etimologia della parola e crede nel futuro sviluppo del paese, arricchendo le giovani generazioni con una solida preparazione sul passato e sulle proprie origini. Azione che porta dunque con se un significato profondo sulle radici di Amandola.

Le nuove generazioni

Uno stimolo alle giovani generazioni per costruire una solida preparazione di ricerca culturale in questa direzione. Lo stesso obiettivo si propone il progetto scolastico europeo che intende valorizzare la cultura di ogni partner partecipante (Spagna, Grecia, Lituania, Romania e Turchia, insieme ad Amandola, per l'Italia). L'Erasmus ha preso le mosse a settembre e ha impegnato le classi aderenti con la creazione del logo, cui è seguito l'avvio degli orti nei tre plessi dell'Istituto Omnicomprensivo, ovvero Amandola, Montefortino e S. Vittoria in Matenano, per far apprendere le coltivazioni tipiche del territorio. L'attività vedrà impegnati gli alunni di tutte le classi della primaria e alcune delle medie per i prossimi 2 anni. A Montefortino lo zafferano è già spuntato. Nella prima decade di novembre, dopo aver realizzato a scuola manufatti che rimandano all'artigianato e alle tradizioni locali, ma anche cimentandosi con materiali di riciclo a S. Vittoria, bambini e ragazzi si sono presentati ai mercatini tenutisi ad Amandola con Diamanti a Tavola, guidati da alcune regole basilari sulla compravendita impartite dagli studenti dell'Istituto Tecnico Economico E. Mattei di Amandola: tutto rigorosamente in lingua inglese. A scuola ci si sta muovendo anche per una conoscenza attenta dei beni storici e artistici dei tre comuni su quali insiste l'Omnicomprensivo, e la dirigenza scolastica nonché i docenti ringraziano le amministrazioni comunali che agevolano il susseguirsi delle varie attività.

Lo studio

Nelle aule intanto si sta studiando la Spagna, la nazione meta della prima mobilità che interessa quattro bambini e due docenti scelti tra gli alunni della quinta primaria dei tre plessi. A loro si augura di vivere al meglio quest'esperienza. Dunque iniziative molto importanti per la preparazione e la formazione dei ragazzi, che contribuiscono sia ad approfondire le proprie origini, che a conoscere e ad aprirsi a realtà europee, confrontandosi con i loro coetanei.

Francesco Massi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA