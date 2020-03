7«A seguito delle decisioni delle competenti autorità civili i vescovi delle Marche dispongono la ripresa delle celebrazioni liturgiche e delle consuete attività pastorali a partire da oggi, 1° marzo. Confermano le prudenziali norme igienico-sanitarie già adottate»: Questo in una nota diffusa ieri dall'arcidiocesi di Fermo, in merito alla riapertura delle chiese. Quanto alle norme igienico-sanitarie per prevenire la diffusione del Coronavirus, è bene ricordare che nelle chiese non ci sarà l'acqua benedetta nelle apposite acquasantiere. Per quanto non sia obbligatorio nelle messe feriali, sono sospesi gli scambi della pace durante le celebrazioni e i sacerdoti (o i ministri straordinari dell'eucarestia) dovranno distribuire la comunione direttamente sulle mani dei fedeli, che provvederanno da soli a metterla. In caso di salute precaria i fedeli sono esonerati dal precetto di partecipare di persona alla messa festiva della domenica, potendo quindi seguirla in diretta radiofonica o televisiva. Tali infatti erano le disposizioni contenute in una comunicazione dell'arcivescovo Rocco Pennacchio, diffusa la scorsa settimana dopo l'ordinanza emanata dalla Regione . Il tutto, ovviamente, valido, fatte salve eventuali differenti disposizioni regionali e/o statali.

Chiara Morini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA