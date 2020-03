LA SANITÀ

FERMO Si attesta a 3 il numero dei contagiati dal Coronavirus nella nostra provincia. Si tratta del 63enne di San Michele Lido ricoverato al Murri da martedì e del 47enne di Porto Sant'Elpidio arrivato mercoledì. Il primo si trova in Rianimazione e le sue condizioni sarebbero stabili. Il secondo a Malattie infettive. Ieri sera la segnalazione di una ballerina di Fermo rimasta però in quarantena a casa: non è grave. All'ospedale di Fermo ci sono altre 4 persone che hanno contratto il virus. Il paziente 1 arrivato da Pesaro è in Terapia intensiva, mentre un altro pesarese (il primo contagiato portato al Murri), il 33enne di Piacenza che lavora a Civitanova e uno jesino ricoverato ieri sono in Malattie infettive. Si attende l'esito del tampone di una donna incinta proveniente dall'entroterra fermano mentre sempre a Fermo è arrivato un caso sospetto da San Benedetto. Salgono a 33 le persone in isolamento domiciliare vigilato, tra cui sei operatori sanitari. Ventotto al momento sono asintomatici, cinque presentano invece sintomi. Sono, infine, 150 i pesaresi in isolamento domiciliare seguiti al telefono dai medici del Murri.

La situazione

L'ospedale è già a corto di posti letto e sta cercando una soluzione. Il reparto di Malattie infettive ha 10 stanze a pressione negativa con 19 posti, tutte doppie tranne una. Ma siccome nelle stanze possono stare solo pazienti con la stessa patologia, le cose si complicano. Per ricoverare la donna incinta, si è dovuto aspettare la dimissione di un altro paziente. Ad oggi circa la metà del reparto è occupata da pazienti con altre patologie. Se a questi si aggiungono i quattro positivi al Coronavirus, non resta granché. Che succederà se i casi dovessero aumentare? Sul tavolo ci sono diverse opzioni. La più plausibile è di ingrandire il reparto, inglobando l'Obi, il cui servizio verrebbe sospeso. Il problema è concreto, visto che quello del Murri è l'unico reparto di tutta l'Asur, vale a dire delle province di Fermo, Ascoli e Macerata. E già da giorni accoglie anche i pazienti del nord delle Marche. Stesso discorso per Terapia intensiva, dove i posti sono in tutto sei. Nonostante le altre strutture di cura stiano mettendo a disposizione posti letto dove spostare i pazienti per far spazio ai contagiati, mancano gli spazi. E scarseggia il personale. L'Area vasta 4 sta valutando di chiamare medici e infermieri specializzati delle cooperative. Starebbe anche pensando trasformare in lazzaretto uno degli ospedali periferici. Lì andrebbero i contagiati in buone condizioni di salute, che non devono essere ricoverati ma che, per varie ragioni, non possono restare a casa. Tra le opzioni ci sarebbero gli ex ospedali di Montegiorgio, Sant'Elpidio a Mare e Amandola. Quest'ultimo, però, è da sistemare e richiederebbe tempi più lunghi.

I volontari

Intanto, sotto il gazebo montato all'ingresso del pronto soccorso, i volontari della Protezione civile di Fermo separano gli ingressi. A chi arriva consegnano la mascherina. Poi, qualche domanda per capire se ha sintomi sospetti e deve perciò passare per l'entrata laterale. Dopo lo stop alle visite specialistiche e l'ingresso ridotto per quelle ai pazienti, sono state predisposte nuove modalità di accesso, solo su prenotazione, agli uffici di via Zeppilli. Per quelli protesi-ausili e rimborsi-contributi bisogna chiamare lo 0734.6252800 (WhatsApp 366.8341033), per Assistenza estero-Malattie rare lo 0734.6252099 (lunedì-venerdì, 10-12).

Francesca Pasquali

