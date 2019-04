CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀ FERMO Schiarite in Valdaso sull'affaire pediatra. I malumori degli ultimi giorni, culminati nella protesta di sindaci e famiglie dopo la cessazione del rapporto tra l'Area vasta 4 e la dottoressa Alessandra Pinelli, potrebbero terminare presto. «Stiamo rivedendo la geografia degli ambiti fa sapere il direttore dell'Av 4 Licio Livini e ipotizzando di ridurli da tre a due, in modo da ampliare la scelta delle famiglie». Il territorio provinciale è suddiviso in tre ambiti: quello della montagna, quello del calzaturiero e quello...