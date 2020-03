LA SANITÀ

FERMO Sarà che ieri era domenica. Sarà che il Coronavirus, almeno per ora, il sud delle Marche lo sta risparmiando. Sarà pure che gli inviti alla calma qualche effetto lo stanno sortendo. Fatto sta che quella di ieri, al Murri, è stata una giornata come tante. Con meno visite del solito, questo sì, visto che sono state ridotte. Di contagi accertati nel Fermano non ce ne sono, ma l'ospedale si prepara comunque all'emergenza. Solo che al pronto soccorso i lavori per separare i pazienti a rischio dagli altri sono indietro. E a Malattie infettive i posti letto scarseggiano. Ce ne sono in tutto 15 che, al massimo, possono diventare 17. Al momento sono tutti occupati, tranne uno riservato al Coronavirus. Stesso discorso per le camere a pressione negativa, cioè quelle dove l'aria che c'è dentro non esce fuori. Ce ne sono solo tre. Basteranno se il virus arriverà anche da noi? La domanda ci sta tutta, visto che quello di Fermo è, dopo Ancona, il secondo reparto di Malattie infettive della regione per l'emergenza Coronavirus. Cioè significa che, se sarà necessario, oltre a quelli del Fermano, ci verranno portati anche i contagiati delle province di Ascoli e Macerata.

La sistemazione

A quel punto ci sarà da trovare un'altra sistemazione per i ricoverati, che dovranno essere spostati. Com'è successo all'uomo di San Benedetto, arrivato qualche giorno fa al Murri per un errore dei sanitari. Dopo essere risultato negativo al tampone, è stato trasferito in un altro reparto. Nei corridoi, comunque, per ora regna la calma. «Per metterci in difficoltà, dovrebbero ammalarsi tutti insieme. Non è che tutti i contagiati vengono ricoverati. Tanti restano a casa», dicono. Il sospetto che i posti siano pochi, però, resta. Soprattutto perché è impossibile prevedere come evolverà la situazione. Al momento si parla di 57 posti letto destinati ai contagiati di tutta la regione, di cui una quindicina a Fermo. Che però, in realtà, adesso è uno. Stesso discorso per la Terapia intensiva. Anche lì, per il momento, c'è solo un posto libero. Dall'altra parte dell'ospedale, all'ingresso del pronto soccorso, il gazebo del pre-triage non è ancora stato montato.

La diagnosi

Lì i medici dovranno capire se hanno davanti un paziente a rischio oppure no. Nel primo caso, l'accesso al pronto soccorso avverrebbe da un'entrata secondaria, senza passare per il triage e, quindi, senza entrare in contatto con altre persone. Dentro, il paziente verrebbe visitato e, nel caso, trasferito a Malattie infettive. Il pronto soccorso è in via di trasformazione. È stato tirato su un muretto in cartongesso, ma il corridoio è ancora unico.

I lavori

Dovrà essere diviso, per separare le due parti. Da una sala d'attesa è stata ricavata una stanza. Dentro c'è spazio per due letti che, però, ancora non ci sono. Per gli altri pazienti, invece, non cambierà niente. Continueranno a entrare dall'ingresso principale, passando per il triage, dove alcuni cartelli invitano a indossare la mascherina se si hanno sintomi influenzali. Chi non ce l'ha, può prenderla al triage.

L'impegno

Intanto, per ridurre le possibilità di contagio, il Murri ha ridotto le visite. I cartelli dicono che è ammesso un solo visitatore per paziente e che, per darsi il cambio, bisogna ritrovarsi in corridoio. I visitatori possono stare solo in camera, non possono usare i bagni dei pazienti e non possono portare cibi, bevande e medicine da fuori.

Francesca Pasquali

