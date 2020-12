LA SANITÀ

FERMO Parte stamattina il centro di ascolto sul Covid, attivato dall'Ordine dei medici di Fermo. Uno sportello telefonico (0734 340350 al costo di una chiamata urbana) per ricevere informazioni e chiarimenti sul virus. Il servizio, in questa fase, sarà gestito da «tre medici volontari di esperienza» e sarà operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

L'impegno

Il centro è coordinato da Costantino Strappa, ex presidente degli odontoiatri fermani, ora nel Collegio dei revisori dei conti, ed è il primo nelle Marche a essere organizzato dall'Ordine dei medici. «Siamo partiti spiega la presidente Anna Maria Calcagni dalle richieste che ci sono giunte dalla cittadinanza. L'idea è che, con un medico, chi ha dubbi e domande, si possa aprire in modo diverso rispetto a un call center». La prima fase durerà due settimane. Poi, in base alle telefonate arrivate, si deciderà se estendere gli orari e aggiungere altri medici. I tre che partono oggi, di cui due pensionati, proveranno a chiarire gli interrogativi di chi, in un modo o nell'altro, si trova ad avere a che fare col Covid. «Le risposte che saranno fornite fa sapere Strappa sono state condivise tra i medici e si basano sulle direttive del Ministero della salute».

L'obiettivo

Si cercherà, cioè, di informare nel modo più univoco possibile, «senza sovrapporsi alle competenze di altri colleghi». Quello che i medici non faranno sarà prescrivere terapie. Oltre a fornire un servizio alla popolazione, il nuovo centro vuole sgravare pronto soccorso e medici di base dalla miriade di chiamate che ricevono ogni giorno. A organizzare il tutto ha contribuito Francesco Lusek, che ha fatto dialogare Ordine e Prefettura. «Può essere una risorsa strategica spiega l'esperto di emergenze, parlando del centralino informativo per decongestionare il carico di medici di base e centrali operative di emergenza. Quella del 118 di Ascoli si sta facendo carico anche di Fermo ed è un carico improprio». Medici, quindi, pronti a dare una mano nella gestione della pandemia.

I numeri

Anche se sono sempre meno. 113 quelli del Fermano, divisi in otto equipe territoriali, compresi i nove andati in pensione quest'anno e non sostituiti, «per la burocrazia dell'Area vasta». Gli stessi che, dai prossimi giorni, saranno chiamati a fare la loro parte nello screening anti-Covid di massa, che la Regione sta mettendo a punto. Il problema sarà trovare un posto dove fare i tamponi. «I vaccini antinfluenzali fa sapere Calcagni , molti pediatri li fanno all'Ufficio igiene, perché non hanno spazi adeguati. Penso che si farà lo stesso anche per i test». L'adesione dei medici sarà su base volontaria. La Regione ha allertato l'Ordine per sondare la disponibilità di quelli in pensione. «Chi si rifiuta assicura la presidente non lo fa perché non vuole, ma perché garantire la sicurezza non è semplice». Difficile, per Calcagni, replicare a Fermo l'esperimento di Porto Sant'Elpidio, con la palestra dell'Urbani trasformata in centro tamponi. «È un'altra mentalità, politica, amministrativa e di popolazione».

La differenza

«Porto Sant'Elpidio - dice - è stata molto segnata dal Covid e ha una maggiore sensibilità», spiega la presidente che si aspetta una bassa adesione allo screening. «Se sei positivo chiosa , devi fare la quarantena e tanti non vogliono farla. Per questo, dobbiamo essere convincenti e parlare tutti lo stesso linguaggio».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA