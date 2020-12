LA SANITÀ

FERMO La folata di vento che ha fatto cadere la foglia di fico parata davanti alla sanità fermana. Questo, per Giuseppe Donati, è stato e ha fatto il Covid. Non è stupito, il segretario della Cisl, del pessimo piazzamento che Italia Oggi dà alla nostra provincia, al 104° posto su 107, in campo sanitario. «È la conferma di quello che abbiamo sempre denunciato e che, colpevolmente, la politica locale non si è mai impegnata a portare alla luce. Cioè che la provincia di Fermo è l'unica delle Marche con un solo ospedale e quella con il minor numero di posti letto in rapporto alla popolazione», dice Donati.

La battaglia

In questo caso Donati chiede l'impegno anche del Comune di Fermo e del sindaco Paolo Calcinaro che, in questa partita, gioca il doppio ruolo di primo cittadino del Comune capoluogo e di presidente della Conferenza dei sindaci del Fermano. C'è tanta carne al fuoco. Ci sono, ad esempio, il nuovo ospedale di Campiglione, che solo adesso si comincia a vedere, e la riconversione dei presidi periferici, per Donati, alla base del quartultimo posto del Fermano. «Dieci anni della nostra vita territoriale sono stati condizionati dalla promessa che sarebbe arrivato il nuovo ospedale e che, quindi, sarebbe stato inutile investire denari su quello che c'era. Il Covid ha fatto cadere tutte le foglie di fico, svelando la verità sulla situazione sanitaria della provincia. Solo adesso, i responsabili piangono lacrime di coccodrillo», denuncia il sindacalista.

La replica

Accuse rimandate al mittente dall'ex consigliere regionale, Francesco Giacinti. «Per rientrare negli standard previsti dalle normative, i reparti datati hanno avuto investimenti in chiave migliorativa», dice l'esponente Pd. Quanto alla riconversione degli ospedali periferici e al conseguente taglio dei posti letto spiega: «C'era una normativa che lo prevedeva. Siamo stati bravi a coglierne le risultanze e fin troppo ligi rispetto ad altre realtà territoriali che, forse, se ne sono infischiate». «Potrà mancare qualche posto letto, ma abbiamo provveduto recuperando nel nuovo ospedale. Alla fine, il cerchio si chiuderà», aggiunge Giacinti che bolla come «risultato impietoso» il 104° posto della sanità fermana.

Le cifre

Intanto, al Murri, continua a diminuire il numero dei pazienti positivi. Ieri erano 59 (32 in Malattie infettive, 6 in Terapia intensiva, 21 in Medicina Covid). Non ci sono stati dimessi, mentre un paziente è stato trasferito da Terapia intensiva a Malattie infettive. Stabile a 44 il numero dei ricoverati positivi nella Rsa di Campofilone. Sempre ieri, il Fermano, ha registrato il dato più basso di nuovi contagi da diverse settimane a questa parte. Sono stati otto, ma rapportati a un numero inferiori di tamponi rispetto ai giorni precedenti: 955 in tutta la regione, con 252 nuovi positivi totale. A Porto Sant'Elpidio, ieri, i contagiati erano 210 (come domenica), le persone in quarantena 81 (+12). A Montegranaro erano 97. Il Comune veregrense conferma il trend decrescente di fine novembre (126 contagi il 25, 119 il 26, 114 il 20, 111 il 28, 101 il 29). «Il calo costante di contagi ha scritto in un post la sindaca Ediana Mancini ci fa ben sperare che le misure restrittive adottate stiano funzionando. Continuiamo così, auspicando che il trend regionale sia in linea con i dati del nostro territorio, in modo tale da condurci in una fase di maggiore tranquillità». 160 i positivi, ieri, a Sant'Elpidio a Mare, dove in quarantena c'erano 55 persone.

Le aule

Due le classi messe in quarantena, da ieri, nel Comune elpidiense: la 5U della scuola primaria di Piane Tenna, che dovrà restarci fino al 4 dicembre, e la 1D della secondaria di Casette d'Ete, che potrà tornare a scuola il 12 dicembre. In quarantena anche una classe della materna di Marina di Altidona. In calo il totale delle persone in quarantena nel Fermano. Ieri erano 1.514 (-78), di cui 257 sintomatiche (+1).

Francesca Pasquali

