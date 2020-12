LA SANITÀ

FERMO Continuano gli aiuti all'ospedale Murri di Fermo anche in questa seconda ondata di virus. Dopo le diverse iniziative di solidarietà attuate fin qui nei mesi scorsi, ne è arrivata un'altra a cura del Lions club di Fermo-Porto San Giorgio. Il sodalizio guidato dal presidente, il dottor Sabino Mangino, ha donato all'ospedale un dispositivo medico aspira-fumi ed il correlato materiale d'uso.

I particolari

Questo strumento permette l'evacuazione di fumi, bio-aerosol e micro-particelle organiche e virali, solitamente prodotte durante alcune tipologie di interventi chirurgici. Soprattutto nel caso in cui nelle sale operatorie si utilizzano elettrobisturi, dispositivi a radiofrequenza o altri strumenti elettrici. Questo con il rischio di provocare conseguenze di diverso genere. Lo strumento è stato di recente reso obbligatorio dal Centro controllo delle malattie degli Usa e dall'Istituto nazionale per la sicurezza sul lavoro italiano. L'unione fa la forza, e contro la pandemia da Covid, serve l'aiuto di tutti. Anche del Lions, il cui presidente Mangino spiega il motivo della donazione. «Innanzitutto abbiamo voluto farla dice per dare all'ospedale uno strumento che potesse rimanere a lungo nelle sue disponibilità. Poi sarà una tecnologia che potrà avere diverse applicazioni in sala operatoria». Tradotto: interventi chirurgici in piena sicurezza. «In questi momenti tutti dobbiamo fare la nostra parte prosegue Mangino sempre secondo le possibilità e disponibilità». Di fronte a questa nuova iniziativa di vicinanza alla sanità fermana, il direttore d'Area vasta 4, Licio Livini, ha tenuto a ringraziare il Lions club per questa donazione dall'alto valore qualitativo, economico ed anche simbolico. Un'altra azione di solidarietà con cui il Lions di Fermo-Porto San Giorgio dimostra la propria vicinanza e il proprio servizio alla collettività.

La chiosa

Questo perché, chiude Mangino, «dobbiamo rivedere le nostre priorità ed unire le nostre forze contro il Covid. In questo momento funestato dalla pandemia la nostra azione deve essere concreta e continua. Sono proprio queste situazioni straordinarie in cui troviamo il modo di onorare il nostro motto». Intanto gli ultimi dati diffusi dall'Asur, parlano di 58 ricoveri al Murri, di cui 30 in malattie infettive, 6 in terapia intensiva, 19 in medicina Covid, 3 in pronto soccorso. Nessun decesso registrato nella giornata di ieri ma la guardia resta alta.

Chiara Morini

