La sanità fa i conti con servizi carenti

FERMO Pochi chilometri di strada possono fare la differenza tra la vita e la morte. Buche e traffico segnano il destino di chi sta male. Nel Fermano, chi ha un infarto, oggi, per salvarsi, deve arrivare a Macerata, Ascoli o Ancona. Perché all'ospedale Murri il reparto di Emodinamica non c'è. Una carenza sempre più sentita, soprattutto in vista dell'apertura del nuovo ospedale territoriale di Campiglione. Gli appelli per far attivare il reparto finora sono caduti nel vuoto. Di recente, il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha messo una pietra tombale sulla questione: l'emodinamica a Fermo non arriverà. Non tutto, però, è perso. Lo spiraglio arriva dalle reti cliniche. In quella del sud delle Marche è stato istituito il Dipartimento funzionale di Cardiologia. Alla guida ci sarà il primario di Cardiologia del Murri, Domenico Gabrielli. Se i numeri (400-500 angioplastiche coronariche richieste all'anno, contro le circa 600 necessarie per attivare il presidio) non permettono l'apertura del reparto fermano, questa potrebbe essere la via di mezzo che, però, soddisfa solo in parte il territorio. «La prospettiva che si apre spiega il direttore dell'Area Vasta 4, Licio Livini , è la creazione di una Rete cardiologica interventistica/emodinamica-Marche Sud che nasce dalla necessità di dover potenziare una specialità al momento carente soprattutto nel territorio fermano». In pratica, programmando gli interventi, medico ed equipe arriverebbero a Fermo da uno degli altri tre presidi, evitando così di dover spostare il paziente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA