«LA SALUTE PRIMA DI TUTTO PERÒ NON SIAMO SCERIFFI»

«Non siamo sceriffi». Non ci stanno gli operatori balneari a mettersi a bacchettare i turisti indisciplinati. «Capiamo le esigenze di sicurezza dicono , ma ognuno è responsabile delle proprie azioni. Dobbiamo lavorare, non possiamo a fare le sentinelle». L'idea di passare le giornate a rimbrottare bambini che, in modo del tutto naturale, vorrebbero giocare tra loro, proprio non li alletta. Come non vedono di buon occhio il passare e ripassare tra gli ombrelloni per vedere se qualcuno si è spostato, abbattendo il muro della distanza di sicurezza. «Che facciamo, ci mettiamo a chiedere ai clienti se davvero fanno parte della stessa famiglia?», si domandano gli operatori. Probabilmente, non si arriverà a questo, ma il problema è reale. Come verrà affrontato ancora non è dato saperlo. Oltre ai cartelli da affiggere per gli chalet, l'ipotesi più probabile è quella dell'autocertificazione. In pratica, dichiari che quelli sotto l'ombrellone con te sono tuoi parenti o, comunque, che vivete sotto lo stesso tetto. «Ci affidiamo al senso di responsabilità dei clienti chiosano i balneari , è tutto quello che possiamo fare».

