La riviera

7A Porto San Giorgio la polizia guidata dal comandante Giovanni Paris svolge un ruolo più classico rispetto a quello investigativo della municipale di Porto Sant'Elpidio. Qui le problematiche, a parte le multe per velocità e ubriachi al volante, sono legate all'abusivismo commerciale, a seguire allo spaccio di droga e ai vandalismi. Tolti furti e rapine ovviamente, per i quali intervengono questura e carabinieri. Contro l'abusivismo il Comune si distingue nel Fermano per portare avanti da tempo un'attività di contrasto forte non solo verso i vu cumprà d'estate ma verso tutti gli ambulanti che dominano nei mercatini e per le vie del centro nei fine settimana. Per la sicurezza il sindaco Nicola Loira punta tutto sulla videosorveglianza. «Lavoriamo tanto contro l'abusivismo commerciale sottolinea Loira - abbiamo una sorta di specializzazione su questo, essendo la nostra una città vocata al commercio. C'è uno stretto rapporto con tutte le forze dell'ordine. I nostri vigili fanno quello che possono».

Con la videosorveglianza «stiamo coprendo tutta la città, abbiamo sottoscritto il protocollo con la prefettura, siamo stati i primi. Tanti episodi di delinquenza sono stati risolti con le telecamere, scippi, furti. Presso la nostra municipale c'è una stanza con tutti i monitor e le forze dell'ordine frequentano spesso i nostri locali». Ma la piaga della droga non va sottovalutata. Di recente a Porto San Giorgio un blitz della questura ha scoperto il market della droga in un appartamento. «La nostra municipale è impegnata anche su questo fronte ammette il sindaco monitoriamo alcune vie dove c'è una particolare concentrazione di ragazzini che, insieme ai più grandi, spacciano». Altro problema è quello dei vandalismi. «Le telecamere in centro hanno scoraggiato certi comportamenti afferma Loira -: anche il vostro giornale è stato utile a ricordare, a mezzo stampa, che alla bambinopoli danneggiata c'erano le telecamere e il fenomeno è stato contenuto».

