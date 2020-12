LA RIQUALIFICAZIONE

È stato pubblicato sul sito del Comune di Fermo alla voce Bandi e gare l'avviso di procedura aperta per la vendita di una proprietà immobiliare. Si tratta di una casa colonica, con corte ed accessori, situata all'interno del Pip Girola. «Parte questo importante bando di vendita, dopo che abbiamo valorizzato l'immobile, le parole del Sindaco Paolo Calcinaro - consentendone così gli usi che sono fondamentali per dare maggior valore a un'area industriale come questa e consentire possibilità di recettività, commerciale e servizi in un punto strategico. Contando che i privati lo possano ben sviluppare, lo mettiamo in vendita e con l'incasso andremo a porre in essere il ponte ciclopedonale sul Tenna fra Conceria e Campiglione, reinvestendo dunque i proventi per un'opera su cui stiamo già procedendo con la progettazione». «La vendita di questo immobile ne permetterà una riqualificazione che sarà importante e funzionale per l'area in cui sorge - ha dichiarato l'assessore al Patrimonio Ingrid Luciani - e che, a buon diritto, rientra nell'ambito di quanto realizzato e di quanto viene progettato per il quartiere, con tutte quelle attenzioni migliorative che da sempre abbiamo per la vivibilità dell'intera città». Per partecipare c'è tempo fino al 29 gennaio.

