La ripresa passa dalle calzature «Ma fate chiarezza sui contributi»

IL DISTRETTO

FERMO L'idea Micam kids e la strigliata a Regione e Camera di Commercio. Il distretto calzaturiero Fermano-Maceratese confida molto sulle fiere per il nuovo anno, ma al momento le imprese non conoscono le manifestazioni fieristiche per le quali è possibile chiedere e ottenere il contributo.

L'appello

«Le aziende devono poter programmare al meglio le strategie, per questo chiediamo, alla Camera di Commercio delle Marche, sempre vicina, all'azienda speciale Linea e alla Regione di pianificare insieme il nuovo calendario regionale delle esposizioni internazionali per cui è possibile richiedere contributi. Ma va fatto al più presto per non vanificare la possibile ripresa», afferma Valentino Fenni, vicepresidente di Assocalzaturifici. Già a gennaio ci sono le prime fiere a cui le imprese potrebbero partecipare e ad appena 30 giorni di distanza, i calzaturifici non conoscono l'elenco delle manifestazioni per partecipare alle quali è possibile ottenere il contributo e quelle invece che non figurano nell'elenco ed è possibile chiedere il voucher. E comincia a destare interesse il Micam. In programma dal 20 al 22 febbraio a Rho-FieraMilano, l'appuntamento fieristico più importante della stagione sembra stia raccogliendo molte adesioni, tant'è che gli organizzatori (Assocalzaturifici) sono intenzionati ad aprire anche il padiglione 5.

La scelta

L'idea che interessa di più il nostro territorio è l'allestimento di un'area dedicata alla calzatura da bambino denominata kids. E fin qui nulla di nuovo. Nuova è invece la posizione: all'interno del padiglione 3, nei pressi della Micam Square, punto di attrazione per i visitatori. «L'impegno che si chiede all'azienda, che potrà partecipare a condizioni estremamente agevolate utilizzando spazi pre allestiti, è di essere presente per due edizioni», spiega ancora Fenni.

Le griffe

«Considerando le imprese che producono scarpe da bambino e quelle licenziatarie di griffe, iscritte a Confindustria, anche solo delle Marche, non credo ci saranno problemi - la conclusione di Fenni - a poter raggiungere il numero minimo previsto da Assocalzaturifici per dare vita a Micam Kids. È davvero una grande opportunità».

Massimiliano Viti

