LA RIPRESA

FERMO Quando vengono nominati, spesso vanno in coppia. Ma la ripartenza, per ristoranti e bar, ieri, non è stata proprio la stessa. Praticamente vuoti i primi, un po' meglio il primo giorno dei secondi. I ristoratori se l'aspettavano. Sapevano che la paura del virus avrebbe frenato la voglia di consumare un pasto fuori casa. E infatti, nel Fermano, in tanti non hanno riaperto, preferendo affidarsi ancora all'asporto. A spingere chi ha rialzato la serranda è stata la voglia di ricominciare, di mettere un punto e voltare pagina. Anche se le premesse non erano incoraggianti. I tavoli a distanza di un metro sono rimasti quasi tutti vuoti. A quei pochi che si sono riempiti era seduta gente che conosceva i ristoratori. Come a dire: «Noi ci siamo, non vi lasciamo soli proprio adesso». Loro ringraziano, mentre fanno avanti e indietro dalle cucine. Che di piatti, ieri, ne hanno sfornati davvero pochi.

Il commento

«Come va, lo vedete da soli», dice Marcello Polverini del ristorante Emilio, nel centro di Fermo. Quando arriviamo, all'ora di pranzo, nel locale c'è un solo tavolo occupato. Padre e figlio che conoscono il ristoratore e, stanchi di pizza al taglio, appena il locale ha riaperto sono andati. Il resto è un deserto. Le tovaglie candide, posate e bicchieri senza nessuno a usarli, una sfilza di sedie vuote attorno ai tavoli. Dove il ristoratore ha deciso di non mettere il plexiglass. «Troppo costoso. Se arriva una comitiva per la pausa pranzo, li metto uno per tavolo. Tanto, problemi di spazio, al momento, certo non ne abbiamo», spiega amareggiato il titolare. A convincerlo a riaprire è stata la voglia di ricominciare, anche se, almeno per il momento, qualche dipendente dovrà restare a casa. Parla dietro la visiera di plexiglass Sergio Pazzaglia di Delù, sempre a Fermo. Al nostro ingresso, il locale ha tre tavoli occupati: una coppia, una famigliola e un gruppetto di colleghi di lavoro. Niente divisori neanche qui. «I tavoli sono lunghi spiega il ristoratore che, per fare spazio, ne ha sistemati altri in terrazza , ne faremo occupare uno sì e uno no. Magari arrivasse tanta gente. Oggi ho fatto solo il due per certo dei coperti che facevo di solito. Se questo è l'andazzo, sarà difficile resistere. Se lo Stato non ci dà una mano, non ce la faremo».

I timori

«Noi ce la mettiamo tutta. Siamo qui tutto il giorno prosegue perché abbiamo voglia di fare, ma è davvero dura». Restano per ora chiusi buona parte degli chalet della costa. Sarà il tempo incerto, sarà il timore di rimetterci, ma la maggior parte ha preferito aspettare. Quelli aperti incrociano le dita. Sperano che l'aria di mare metta appetito e che i clienti, prima o poi, si mettano seduti. Non si saranno arricchiti, ma almeno, bar e gelaterie, qualche segno di vita ieri l'hanno avuto. Le piacevoli abitudini sono difficili da cancellare e la voglia di tornare a gustarsi un caffè al bancone, magari accompagnato da una brioche calda, è tra queste. «Gente ne è venuta dice Brigida Scarafoni che lavora al Ciotti's Bar di Campiglione , ma ha paura. Preferisce bere il caffè nella tazzina di carta che in quella normale. Anche se le laviamo a cento gradi e sono sicure, non si fidano». Sullo spiazzo davanti al locale, due ragazzi si siedono a un tavolino. Anche se a dividerli c'è un pezzo di plastica, il primo caffè al bar dopo più di due mesi vogliono gustarselo appieno.

Lo scenario

Come le due colleghe che ieri, a Fermo, hanno approfittato della pausa pranzo per fare quattro passi in centro. Davanti a loro, una piazza del Popolo deserta. Si sono concesse un caffè al cioccolato alla Veneta. «Vediamo come va, ma, se prima c'erano problemi, adesso figuriamoci», dice il titolare Massimiliano De Santis». Ieri ha rialzato la serranda dopo più di due mesi. Di riaprire tra un mare di dubbi, finora, non se l'era sentita. Troppo complicato spiega a fronte di un lavoro che rischiava di non essere ripagato. Le due colleghe, cucchiaino dopo cucchiaino, vuotano i bicchieri. «Speriamo in un'estate calda dicono prima di imboccare il corso , perché l'idea di chiuderci in un locale, al momento, non ci alletta affatto».

Francesca Pasquali

