LA RIPARTENZA

FERMO Soddisfatti a metà i ristoratori del Fermano. Se da una parte hanno accolto di buon grado le riaperture, a pranzo, anche nei giorni di festa (massimo quattro per tavolo, se non conviventi), dall'altra, di poter rimpinguare le casse piangenti con qualche bel cenone ancora ci speravano. Invece no. Il decreto Natale tarpa ancora le ali alla ristorazione.

Fornelli sì fornelli no

Quella fermana, dopo quasi tre settimane di serrande abbassate, da oggi, potrà riaccendere i fornelli. Ma non tutti lo faranno. C'è, infatti, chi pensa che il gioco non valga la candela e aspetterà tempi migliori. Come il ristorante Retroscena di Porto San Giorgio, che, finché non si potrà tornare a cenare fuori, proseguirà con le consegne a domicilio. «Con il delivery andiamo molto forte spiega il titolare Pierpaolo Ferracuti e, al momento, non vediamo grosse certezze per riaprire». «Il nostro prosegue è un locale prevalentemente da sera, con un menù degustazione che richiede il giusto tempo. Non ci sembra il caso di snaturarci. Quando ci daranno la possibilità, ripartiremo. Intanto, stiamo lavorando su tante nuove idee». Riaprirà, invece, oggi il Gran Caffè Belli di Fermo. «La speranza è di lavorare. In fondo, è pur sempre dicembre. Ma se non ci faranno aprire a cena sarà un massacro», dice il titolare, Claudio Cognigni.

Tempi sotto accusa

Anche stavolta, i tempi dettati dal governo fanno accigliare i ristoratori che, dopo settimane di incertezza, da un giorno all'altro, si ritrovano con prodotti da ordinare e prenotazioni che scarseggiano. «Non facciamo miracoli. Abbiamo bisogno di tempo per organizzarci. Invece, è quasi un anno che siamo in un limbo e arranchiamo. È inutile che ci danno il contentino. Noi vogliano lavorare», prosegue Cognigni che, per i cenoni di Natale e Capodanno, si organizzerà con l'asporto. Stefano Alessandrini, per riaprire, aspetterà che il brutto tempo passi. Il titolare della Trattoria Trentasette di Porto Sant'Elpidio sa per esperienza che con le mareggiate non si scherza. Da lunedì, pioggia e onde permettendo, riaprirà i battenti. Tra dubbi e perplessità. «Che pensano di risolvere vietando le cene? Per vedere se rispettiamo le distanze e le altre regole, basta fare i controlli. Il problema non siamo certo noi. Mettere sullo stesso piano ristoranti e locali della movida è stato e continua a essere un grosso errore», spiega Alessandrini. A preoccuparlo, anche la chiusura dei confini comunali nei giorni di festa.

Cari clienti locali

«Dovremo lavorare solo con la gente del posto, che, nei piccoli centri, non è certo la stessa che in quelli grandi», commenta. Scontenti anche gli albergatori. Secondo il nuovo decreto, il cenone di Capodanno, gli ospiti degli hotel, dovranno farlo in camera, per evitare il rischio assembramenti. «Visto che i ristoranti saranno chiusi, ci poteva essere la possibilità che qualcuno prenotasse. Ma se dici che devi cenare in camera, chi verrà? Nessuno». A parlare è Guido Tassotti, titolare dell'Hotel Astoria, in centro, a Fermo. «Si lavora molto male così. È impossibile fare anche un minimo di programmazione. Per noi chiosa , dicembre è un mese importante, ma ci sono colleghi che si sono rassegnati e aspetteranno la prossima estate». Torna, intanto, a salire la curva dei contagi nel Fermano, dove ieri si sono registrati 67 nuovi casi. Resta stabile a 50 il numero dei ricoverati positivi al Murri (28 in Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva, 17 in Medicina Covid, 1 al Pronto soccorso). Aumentano anche le persone in quarantena che, ieri, erano 1.746 (+27), di cui 217 sintomatiche (-6).

Francesca Pasquali

