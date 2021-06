LA RIPARTENZA

FERMO Riduzione del costo del lavoro, innovazione di prodotto e dei processi produttivi (anche con la digitalizzazione) per creare una filiera capace di attirare le griffe. Sono le luci che devono accendersi per illuminare il futuro della calzatura in un momento come quello attuale in cui la rassegnazione è stata sostituita dalla determinazione: la fine del tunnel è palese. Oggi non si parla più di temuta ondata di licenziamenti una volta finito il blocco perché «il 1° luglio non scatterà la ghigliottina e le aziende faranno di tutto per non licenziare i propri collaboratori, considerati persone di famiglia» è l'opinione di Paolo Silenzi, presidente Cna Fermo. «Sarà anche un'opportunità, visto che ora il mercato del lavoro è ingessato» afferma Monica Virgili del calzaturificio Vittorio Virgili. In questo periodo le imprese calzaturiere stanno preparando la collezione per la prossima estate. La vendita sarà frenata dall'invenduto in pancia ai negozi per cui gli addetti ai lavori ritengono che la stagione della vera ripartenza sarà quella successiva.

I negozi

«Sappiamo che i problemi restano ma almeno abbiamo delle prospettive davanti, i negozi riaprono e possiamo tornare a vendere di persona» sottolinea Virgili. Per l'imprenditrice elpidiense solo una riduzione del costo del lavoro potrebbe agevolare un cambio di passo del distretto. «Ci presentiamo sui mercati già penalizzati in partenza per cui questa è il provvedimento decisivo di un Governo che vuole tutelare e promuovere il made in Italy». Anche per Silenzi il cuneo fiscale è la priorità, soprattutto perché i risparmi potrebbero innescare investimenti in efficientamento produttivo e nell'innovazione di processi produttivi e di prodotto: «Interventi di cui abbiamo bisogno per competere con le altre imprese del Mezzogiorno che grazie al Decreto Resto al Sud potranno usufruire del 30% di sconto sul costo del lavoro». Un costo che può pesare dal 30 ad oltre il 50% sul prodotto finito in base al modello di calzatura realizzato (meno per le sneaker, più per le scarpe formali). Secondo Silenzi uno sgravio del costo del lavoro farebbe ridurre i prezzi dei materiali. E modernizzare fabbriche e processi produttivi è necessario per attirare i marchi, i cui ordini sono diventati determinanti per la sopravvivenza del distretto, visto che chi ha un marchio proprio fa fatica ad emergere. La soluzione è unire le aziende? «No, perché anche mi alleassi con altri imprenditori resterei comunque microscopica» interviene Virgili secondo cui «non è solo una questione di mentalità. L'aggregazione potrebbe funzionare solo se guidata da una impresa capofila con un brand forte». Opinione sottoscritta da Silenzi: «Bisogna rassegnarsi al fatto che l'imprenditoria italiana è formata da Pmi. Un sistema che va tutelato».

Le dimensioni

Mini imprese significano anche mini investimenti in sostenibilità e digitalizzazione. «Gli imprenditori sono ormai consapevoli che è un percorso non rimandabile al domani» afferma Silenzi. «Ma mancano le figure giuste a causa dell'improvvisa accelerata causata dalla pandemia: auspico un veloce adeguamento dei percorsi formativi scolastici».

