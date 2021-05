LA RIPARTENZA

FERMO Proseguono le riaperture e calano i contagi. A mano a mano si torna, almeno così si spera, alla normalità. Fra le buone notizie anche il disco verde al corteo in notturna del 14 agosto, alla Corsa al Palio di Ferragosto e ad alcune manifestazioni legate alla Cavalcata dell'Assunta, vale a dire, almeno per ora, il Gallo d'Oro e il Tiro per l'Astore. La rievocazione storica di Fermo, evento principale nel calendario dell'estate del capoluogo, rompe gli indugi e torna in campo dopo lo stop dello scorso anno, quando si sono tenute solo alcune iniziative collaterali e non c'è stata la tradizionale sfida del 15 per l'assegnazione del Palio. La situazione è stata valutata con la massima attenzione e ora la decisione ufficiale del Consiglio di Cernita dà l'avvio ai lavori per la 40esima edizione della Cavalcata dell'Assunta. «La macchina organizzativa è partita annuncia il sindaco e presidente della Cavalcata dell'Assunta Paolo Calcinaro il 1° giugno pubblicheremo il bando per la selezione dei cavalli e il 15 agosto si tornerà a correre sul nostro emozionante percorso cittadino. Come da disposizioni anti contagio potremo contare 1000 posti a sedere, ma seguiremo l'evoluzione normativa per capire se ci saranno eventuali possibilità di ampliamento della platea».

La Cavalcata dell'Assunta è tra le primissime manifestazioni a confermare la corsa, insieme al Palio di Asti, alle giostre di Servigliano, Ascoli e Faenza, oltre a Fucecchio che farà le corse di primavera a porte chiuse in attesa di ufficializzare il Palio. «Si accendono i motori», dice l'assessore e vicesindaco con delega alla Cavalcata Mauro Torresi, che spiega: «Grazie alla collaborazione di padre Sante avremo a disposizione il cortile Don Ricci per allestire le manifestazioni collaterali come il Gallo d'Oro e il Tiro per l'Astore, mentre per quanto riguarda il tiro alla fune stiamo verificando alcuni dettagli tecnici che ne permettano la fattibilità proprio nel cortile».

Ovviamente «questi eventi collaterali - riprende - si svolgeranno a ingressi contingentati, con obbligo di prenotazione dei 100 posti disponibili. Stiamo lavorando sulla modalità di prenotazione, che potrebbe avvenire attraverso il numero unico comunale». Intanto l'altra sera, come abbiamo già anticipato nell'edizione di ieri, è andata in scena la cerimonia per l'Investitura dei priori e dei gonfalonieri di contrada, con la cerimonia officiata dall'arcivescovo Rocco Pennacchio, sul sagrato della Cattedrale e in diretta streaming, impreziosita dalla partecipazione della corale della Cavalcata dell'Assunta, diretta da Maria Pauri.

«Solo il coinvolgimento attivo di tutti i cerimonieri di contrada, che ringrazio, porta alla riuscita degli eventi ricorda la coordinatrice del Gruppo Storico Romina Giommarini . Il grande risultato ottenuto domenica scorsa è frutto di un ottimo lavoro di squadra, con cui riusciamo a muovere una intera città. Ne sono orgogliosa».

