LA RIPARTENZA

FERMO Patiti dello sport, l'attesa è finita. Da lunedì si torna a sudare in palestra e a contare le vasche in piscina. Negli impianti del Fermano fervono i preparativi. Ci si potrà allenare solo su appuntamento, per evitare la calca. Bisognerà arrivare già cambiati. I phon si porteranno da casa. Nelle palestre, gli stracci imbevuti di disinfettante passano tra i tapis roulant, mentre si tirano a lucido porte e vetrate. Con gli attrezzi messi a due metri uno dall'altro, le stanze sembrano più grandi. «Riapriamo sapendo che andremo a perderci, ma bisogna ricominciare. Non sarà facile, le regole sono tante e scoraggiano. Tolgono il sonno la notte», dice Alessandra Corradini della Colosseum. La sua è la palestra storica di Fermo. In 33 anni, di appassionati di fitness ne sono passati una marea. Ricominciare non sarà facile e i clienti dovranno adattarsi. Niente doccia a fine allenamento e niente caffè offerto dagli istruttori. Sessioni a tempo, mascherine per postarsi da una macchina all'altra e attrezzi da sanificare dopo ogni uso. Dovranno farlo gli utenti, con i prodotti forniti dalla palestra.

L'aiuto

«Da sola non ce la farei aggiunge Corradini in questo momento, dobbiamo aiutarci l'un l'altro. Cerco di essere positiva. Vedo che c'è interesse e voglia di ripartire». Attrezzi distanziati significa meno clienti in sala. Se ci metti gli abbonamenti da far recuperare, lo scenario delle riaperture non è dei più allegri. Si sono messi l'anima in pace i gestori degli impianti sportivi. Sanno che, almeno nei primi mesi, le entrate saranno risicate. «Non sarà facile, ci vorrà tempo per riprendersi, ma è importante ricominciare», dice Gaetano Di Donna, responsabile del personale di O2 a Campiglione, dove lunedì riapriranno palestra e piscina. «Gli ingressi saranno separati spiega da una parte si entra, dall'altra si esce». Per fare spazio in palestra, sarà aperta una sala esterna. Per le lezioni di functional training e calisthenics, un mix di ginnastica artistica e fitness. Le prenotazioni si faranno tramite app. Le sessioni saranno di un'ora e mezza, spogliatoio compreso. Un quarto d'ora per sanificare gli attrezzi e si ricomincia. Via le panche negli spogliatoi della piscina. Al loro posto, sedie bianche distanziate. Gli armadietti si useranno alternati, prima i dispari, poi i pari, per dare il tempo di sanificarli. Lunedì ripartiranno corsi e nuoto libero. Doccia saponata obbligatoria prima di entrare in vasta e distanza di sicurezza: una persona ogni sette metri quadrati. Per i più piccoli, niente genitori a bordo vasca. Regole da imparare e rispettare. Magari all'inizio non sarà facile, ma, o così o niente.

L'interno

Lunedì riaprirà anche la palestra del Q-Bo, mentre per la piscina se ne riparlerà la seconda metà di giugno. Il tempo necessario fanno sapere della struttura di Piane di Monteverde per mettersi in regola con le nuove disposizioni. Stesso motivo per cui la piscina comunale di Fermo aspetterà il 3 giugno per riaprire. Nell'impianto di largo Teodori si lavora in vista della ripartenza. All'ingresso, secchi di vernice e attrezzi parlano di ultimi dettagli da sistemare. «Stiamo cercando di organizzarci al meglio per rispettare le disposizioni, ma metterle in pratica non sarà facile», dice Marco Cicconi, responsabile dell'impianto gestito dalla Virtus Buonconvento. A preoccupare non sono tanto le piscine, quanto gli spogliatoi. Dove il personale controllerà che gli utenti non si ammucchino.

La scelta

Per recuperare il tempo perso, la maggior parte degli impianti resterà aperta tutta l'estate, compreso quello fermano. Oltre al nuoto libero, riprenderanno i corsi, l'attività agonistica e quella per disabili. «Rientrare con le spese spiega Cicconi non sarà facile. I dipendenti sono una trentina e, negli ultimi anni, sono stati fatti una serie di lavori importanti. Poi ci sono gli abbonamenti da smaltire. Ma dobbiamo ripartire, perché è un servizio a cui teniamo molto. Tra quelle gestite dalla Virtus Buonconvento, la piscina di Fermo, di quelle al chiuso, forse sarà l'unica a riaprire prima dell'estate».

Francesca Pasquali

