LA RIPARTENZA

FERMO «Non lasciateci soli». L'appello degli operatori del turismo giunge a quarantott'ore dall'avvio della stagione estiva. «Dateci una mano o rischiamo di non arrivare a settembre», quasi implorano gli addetti del comparto. Chalet, strutture ricettive e ristoranti, tutti colpiti dall'onda lunga del Coronavirus, s'interrogano su un'estate piena di incertezze. E lanciano ai Comuni un grido d'aiuto. Lo sanno, gli imprenditori del turismo, che quest'anno dovranno fare a meno degli stranieri. Sanno che torneranno gli umbri e gli affezionati dal nord Italia, ma che, per il resto, ci sarà da contare sul movimento interno. E sanno pure che, senza grossi eventi, le speranze di rivedere la gente degli anni scorsi sono azzerate. Se nell'entroterra si punta tutto sul turismo mordi e fuggi, sulla costa gli alberghi sono in pena. L'impennata degli appartamenti in affitto si somma a una crisi ormai storicizzata. I villaggi vacanza sono quelli che se la passano meglio. Dopo mesi di stop, le prenotazioni sono ripartite. «La risposta che stiamo ricevendo dimostra che c'è una forte ripresa dell'attenzione per la vacanza Italia su Italia e questo è positivo», dice il presidente di Villaggi Marche, Daniele Gatti. Ci sarà da capire che tipo di accoglienza i Comuni riusciranno a riservare ai turisti, tanti o pochi che saranno.

Gli eventi

Gli eventi più importanti sono ancora in forse. Fermo ragiona su Villa Vitali e piazza del Popolo. Confermato il mercatino del giovedì in centro con percorso obbligato. «Stiamo cercando fa sapere l'assessore al Turismo Francesco Trasatti di selezionare spettacoli semplici e spazi dove far confluire quel poco che si potrà fare. È difficile immaginare una programmazione diffusa come in passato, ma un minimo di animazione va fatta, sia per il messaggio che trasmette sia per chi lavora in questo settore». Senza le manifestazioni sportive, tutte rimandate all'anno prossimo, Porto Sant'Elpidio ragiona su «piccoli eventi itineranti». Quello del turismo sportivo è un problema serio. Quest'estate, gli alberghi della costa dovranno fare a meno di migliaia di presenze. «Stiamo ragionando su qualcosa di nuovo, cercando di capire come e limitando i flussi», spiega l'assessore al Turismo Elena Amurri. Ci saranno i mercatini, di sicuro quello della calzatura, «legato alle aziende del territorio». Il Comune sta cercando il modo di coinvolgere gli artisti locali. Per evitare assembramenti, si pensa anche a eventi di nicchia. Programmazioni che sembrano corse a ostacoli. Si decide giorno per giorno, in attesa di regole certe. Per salvare il salvabile, quest'anno più che mai i Comuni andranno in ordine sparso. La cabina di regia a lungo invocata e mai attuata è sparita dall'orizzonte. Prima che il Coronavirus stravolgesse tutto, Marca Fermana aveva alzato la mano per ricoprire quel ruolo di raccordo sul turismo che alla provincia manca come l'aria. Torneranno i bus che collegano mare e montagna. Per il resto ci sarà da vedere. «Non possiamo pensare spiega il presidente Ivano Bascioni di congelare le iniziative per tutta la stagione. Fermare gli eventi e limitare troppo duramente l'accesso ai beni culturali significherebbe infliggere un colpo ulteriore a un'economia che sta per scrivere una delle sue pagine più difficili».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

