LA RIPARTENZA

FERMO Green pass italiano, green pass europeo, autocertificazione: passa per app e fogli di carta l'estivo ritorno alla normalità. Ma la confusione regna sovrana. Poche le certezze. Una è che i primi Green pass stanno arrivando sui telefoni di chi li ha richiesti. Servono per partecipare a feste, eventi e banchetti di nozze. Per viaggiare e per spostarsi nelle regioni rosse o arancioni, che, però, adesso non ci sono.

La categoria

I primi ad averci sbattuto contro sono quelli che organizzano le cerimonie, riautorizzate dal 15 giugno. «A seconda della location, c'è chi li chiede e chi no. Per ovviare al problema, la Regione sta cercando di toglierci questa incombenza che per noi è esosa», dice Ida Marchionni. La wedding planner si riferisce alla proposta del vicepresidente della Regione, Mirco Carloni, di usare, in attesa del Green pass, un'autocertificazione. Con cui chi partecipa a un evento dichiara di aver fatto la seconda dose di vaccino o che siano passati quindici giorni dalla prima (in questo caso il via libera varrebbe fino alla seconda dose), o che si è guariti dal Covid (sei mesi di validità) o che si è risultati negativi a un test molecolare o rapido (48 ore). Che poi sono le regole per avere il Green pass. Solo che i controlli avverrebbero a posteriori. Ma, per adesso, resta una proposta. Quando, giovedì scorso, il governo ha varato il decreto n. 65, Silvia Cicconi ha tirato un sospiro di sollievo. Perché fa chiarezza sui controlli (a chi tocca farli e come). Prima era buio pesto pure su quello. «C'è un'app di verifica spiega l'organizzatrice di eventi che funziona con il Qr code. Il controllo è un onere in più, ma consente di riprendere attività finora sospese». Non solo feste e cerimonie. Da qui a poco, il Green pass potrebbe essere usato pure per tornare a ballare. Da apripista ha fatto una discoteca di San Marino che, qualche giorno fa, ha organizzato una serata aperta solo ai muniti del lasciapassare. In Italia si ragiona di riaprire i locali al ballo dai primi di luglio, proprio a chi ha il Green pass.

I timori

Sarebbe un modo per ripartire. Siamo rimasti solo noi a essere chiusi. Non vorrei che, quello di trattarci da untori, fosse un pretesto», dice Daniele Maria Angelini che, a Porto San Giorgio, gestisce il Le Gall. E che chiede ai sindaci della costa fermana di perorare la causa delle riaperture, «perché non si vive di solo mare». Da lunedì prossimo, all'aperto, non ci sarà più l'obbligo di portare le mascherine. Per Eufemia Cardinali, «un altro passo verso il ritorno alla normalità». Anche se spiega la titolare dell'elpidiense Trio Viaggi , «c'è ancora tanta confusione». I clienti sono tornati a riaffacciarsi all'agenzia, «ma per ogni destinazione ci sono mille dubbi». Dal 1° luglio il Green pass diventerà europeo e potrà essere usato per viaggiare nei Paesi dell'Unione. «Ma per le altre destinazioni dice Cardinali l'incertezza è totale, perché ogni Paese ha le sue regole». «Spero prosegue che da settembre si aprano altri canali, perché, altrimenti, non avremo destinazioni da prenotare».

La procedura

La notifica che il Green pass è pronto arriva per sms o email. La richiesta si fa nel sito www.dgc.gov.it, con l'identità digitale (Spid, carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o documento d'identità), con il Fascicolo sanitario elettronico o con le app Immuni e Io. In alternativa, si può chiedere aiuto a farmacisti e medici di famiglia. Per la presidente di quelli fermani, «il Green pass è un premio per chi si è vaccinato». «Purtroppo spiega Anna Maria Calcagni , in molti non l'hanno ancora fatto, soprattutto i sessantenni. Chi non si vaccina conta sul fatto che altri lo facciano. Ma, se non ci avviciniamo in fretta all'immunità di gregge, le varianti prenderanno piede».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA