LA RIPARTENZA

FERMO Comincia oggi il weekend più lungo, lasciapassare per il rientro a scuola. Al netto delle polemiche ancora parecchio accese sulla riapertura preelettorale, nei plessi del Fermano è partito il conto alla rovescia. La prova del nove di lunedì dirà se le settimane di riunioni saranno servite e se le tessere di questo complicato puzzle finiranno tutte al loro posto. A quarantott'ore dalla prima campanella, però, dubbi e preoccupazioni sono ancora lì. Mense, trasporti, distanze, mascherine, personale, e chi più ne ha più ne metta. «Se abbiamo fatto bene, lo sapremo lunedì», il leitmotiv che passa di scuola in scuola. Ma la paura resta. Che succede se uno studente prende il Covid? Le scuole sono pronte ad affrontare il problema? Le procedure funzioneranno? I primi casi registrati in Italia non fanno ben sperare: intere classi mandate a casa e tamponi a gogò. «Ha senso riprendere a queste condizioni?», si chiede qualche genitore. «Bisogna andare avanti. La didattica a distanza non è la soluzione», replicano altri.

Il personale

Nei plessi, il problema più grosso, adesso, è il personale. «Siamo sotto pressione. L'apertura è stata e sarà molto faticosa. Si devono completare gli organici. Stiamo aspettando chiarimenti, soprattutto per i lavoratori fragili. Non sappiamo ancora se possiamo sostituirli». A parlare è la preside dell'Isc Rodari-Marconi di Porto Sant'Elpidio, Ombretta Gentili. Insieme alla collega del Montalcini, ha deciso che, da lunedì e fino a dopo le elezioni, le lezioni saranno solo di mattina. «Altrimenti spiega , non saremmo riusciti ad aprire». «Stiamo cercando di trovare un equilibrio tra l'osservanza delle linee guida e la pedagogia prosegue Gentili , spero che per lunedì ci sia una schiarita. Stiamo annaspando, ma ce la stiamo mettendo veramente tutta». Problemi simili all'Isc di Monterubbiano che, in più, deve fare i conti con i banchi monoposto ordinati e mai arrivati. «Li abbiamo chiesti perché ci servono, non per di più. Per adesso, ci arrangeremo, sperando che sia solo per qualche giorno», dice la preside Annarita Bregliozzi. «Le criticità continua sono soprattutto a livello di personale. Non sappiamo come sostituire quello fragile. Sappiamo solo che non può lavorare. Siamo tutti precettati in una situazione di emergenza. Stiamo facendo sforzi sopra le loro forze». A una cosa, però, la dirigente non vuole rinunciare: che il primo giorno di scuola, per gli alunni, sia una festa.

La priorità

«La nostra priorità spiega è farli rientrare sicuri e sereni. I bambini hanno diritto a questo momento. Dobbiamo fare di tutto per non negarglielo». Intanto, nelle scuole del Fermano stanno arrivando le mascherine promesse dal premier Conte. Ma non bastano per tutti. Al sindaco di Porto Sant'Elpidio che ne ha donate, pagandole di tasca propria, una per ogni alunno di prima elementare, ieri si è aggiunto il Comune di Sant'Elpidio a Mare. Le mascherine fa sapere l'ente saranno consegnate entro la prima settimana di scuola a tutti gli studenti delle elementari e delle medie. Come quelle di Porto Sant'Elpidio, anche queste sono biodegradabili. Tra le tante questioni di cui si dibatte in questi giorni nelle presidenze c'è, infatti, anche quella dell'inquinamento che l'utilizzo di mascherine monouso provocherà. Ore di fibrillazione, dunque, in tutti i plessi della provincia. All'Itet Carducci-Galilei di Fermo ieri sono arrivati 550 banchi monoposto acquistati dall'istituto, che permetteranno l'avvio della scuola in presenza per tutti gli studenti. Prime lezioni a distanza, invece, per una ventina di classi dell'Iti Montani, che potranno entrare in aula solo a lavori finiti. Pochi giorni fa, la preside Stefania Scatasta non aveva nascosto le difficoltà della riapertura della storica scuola del capoluogo, con gli studenti sparpagliati in sette plessi. Lezioni da casa anche per dodici classi del Liceo scientifico Calzecchi-Onesti. Quando i locali del Fermo Forum affittati dalla Provincia saranno pronti, andranno lì.

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

