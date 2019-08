CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIEVOCAZIONE FERMO Una gara perfetta. Cavallo e fantino sempre davanti. Falcata dopo falcata, la distanza dagli avversari si allunga, mentre il traguardo si avvicina. Ha i colori gialloverdi la 38esima edizione del Palio dell'Assunta. Dopo sedici anni, la vittoria è tornata a Torre di Palme.La conquistaLa contrada capitanata dal priore Samuele Bruni, giovedì, ha portato a casa il sesto drappo, raggiungendo San Bartolomeo in cima all'albo d'oro. Tripudio all'arrivo per Gavino Sanna che, in sella a una Zenia Zoe in gran forma, non ha avuto...