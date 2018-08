CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RIEVOCAZIONE FERMO L'atmosfera si scalda e la tensione sale. Mancano due giorni al Palio. Aspettando di conoscere il nome della contrada vincitrice, ieri sera in piazza del Popolo si è tenuta la Tratta dei Barberi, l'abbinamento tra le contrade e i cavalli che gareggeranno a Ferragosto preceduta dalle visite medico-veterinarie dei cavalli. Visite che hanno comportato una sorpresa: il cavallo Vidoc della scuderia Morabito Salvatore non è infatti stato giudicato idoneo e quindi è stato sostituito da Calliope Da Clodia. In seguito sono...