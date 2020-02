La ricostruzione ferma al palo e i tecnici ora sono in scadenza

IL POST SISMA

FERMO Della ricostruzione a rilento, i Comuni del cratere, ormai se ne sono fatti una ragione. A preoccupare, adesso, sono i tecnici in scadenza. Decine di geometri, ingegneri e architetti mandati dalla struttura commissariale a dare manforte agli uffici tecnici. Giovani di belle speranze, che, assicurano i sindaci, in questi anni hanno fatto la differenza. Quasi tutti, però, hanno il contratto agli sgoccioli. E, ad oggi, non è dato sapere se gli sarà prorogato e per quanto.

Vanno stabilizzati

«Li abbiamo accolti e formati e ora rischiamo di perderli. Non ha senso. Vanno stabilizzati con una prospettiva di lavoro garantita finché la ricostruzione non sarà determinata. Altrimenti, giustamente, si guarderanno intorno e, se troveranno di meglio, se ne andranno». A parlare è il sindaco di Santa Vittoria in Matenano, Fabrizio Vergari. Il Comune montano fa i conti con la ricostruzione pubblica che è ferma al palo.

I problemi

«Non si capisce dove sono i problemi. C'è sempre qualcosa che manca o che non torna. I lavori del Municipio sono stati finanziati. Il progetto è pronto, eppure non riusciamo a partire. Stesso discorso per l'ex piscina», fa sapere. Difficoltà condivise dai colleghi degli altri Comuni. «Ci troviamo davanti alla farraginosità di ordinanze impossibili anche da leggere», spiega il sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, che, però, sul fronte ricostruzione, dice di non potersi lamentare. «Girando per le vie del centro le sue parole , c'è la sensazione plastica che la ricostruzione sia partita in maniera tangibile. Abbiamo rispettato gli impegni e le scadenze che c'eravamo dati e, viste le premesse, non era scontato. Per anni, abbiamo lottato contro la burocrazia che, però, si è scontrata con la tenacia dei sindaci». Tra quelli che non si sono mai dati per vinti c'è quello di Monsampietro Morico. Romina Gualtieri, della ricostruzione, ha fatto una battaglia personale. Dopo tre anni e mezzo, il Comune, tra i più colpiti dei non montani, sta riprendendo a vivere. Un po' dappertutto gli sfollati cominciano a tornare nelle case. Sono quelli delle schede B, dei danni lievi. Per loro la ricostruzione è a buon punto. Diverso il discorso per gli altri. Per le case con gravi lesioni è tutto bloccato. Bene gli interventi della prima ora, incalza Vergari. «La vastità del terremoto spiega non avrebbe permesso di fare meglio. Ma adesso bisogna muoversi. Non si può continuare a vivere in emergenza. Perché il tempo che passa lascia segni indelebili sui piccoli borghi».

Un colpo al cuore

Un colpo al cuore avventurarsi, tra palizzate di legno e vie e piazzette deserte, chiese e palazzi storici sigillati e case vuote dove il tempo sembra essersi fermato. Salvo miracoli, lo spopolamento, che già si faceva sentire, sarà incontrovertibile. Il timore è che si sia perso troppo tempo dietro carte e cavilli. Nel frattempo, tanti di quelli rimasti senza casa si sono rifatti una vita altrove. Non quelli di Amandola, dove per l'estate saranno pronti trenta appartamenti per altrettante famiglie terremotate. Ma non sarà così dappertutto. Nella speranza che non sia troppo tardi, i sindaci provano ancora a farsi sentire. Tre settimane fa sono stati a Roma. Le richieste, finora inascoltate, sempre le stesse: più poteri ai sindaci, procedure più snelle e stabilizzazione del personale aggiuntivo. Con le elezioni all'orizzonte, il terremoto dimenticato diventa argomento da campagna elettorale. «Notiamo come dalla politica marchigiana stia uscendo la questione sisma. Il Pd egemone marchigiano vuole spostare l'obbiettivo politico, ma per noi rimane il post sisma del fallimento del Pd», dice Fratelli d'Italia. «Questo Pd proseguono il referente fermano Rossano Romagnoli e il responsabile regionale per la tutela del territorio Saturnino Di Ruscio ha nominato come primo commissario Errani e a seguire l'attuale ministro De Micheli. Il Governo Berlusconi mise Bertolaso. Ognuno può vedere le differenze. Poi leggi, burocrazie, multe e tutto è rimasto fermo com'era. Gravissima colpa, con un territorio massacrato dal sisma e rimassacrato dalla giunta Pd delle Marche». Per il partito di Giorgia Meloni, se dal terremoto qualcuno ha guadagnano, sono stati i Comuni costieri, «in alcuni casi città delle Marche che del sisma ne avevano solo sentito parlare», mentre «quaggiù, nelle Marche basse, sono rimaste le macerie accumulate».

Francesca Pasquali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA